Indonesia triển khai xe buýt oxy hỗ trợ người dân giữa khói mù

Indonesia đang đối mặt với một trong những mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong hơn một thập kỷ. Các đám cháy lan rộng trên những đảo lớn như Sumatra và Borneo, khiến chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng, đồng thời ảnh hưởng đến các quốc gia lân cận như Malaysia và Singapore.

Hiện tượng El Niño mạnh làm nhiệt độ tăng cao, khiến rừng và những vùng đất than bùn rộng lớn tại Indonesia trở nên khô hạn, dễ bắt lửa. Khói từ các đám cháy khiến bầu trời tại nhiều khu vực chuyển sang màu cam, trong khi người dân phải đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí.

Tại Palangka Raya, thủ phủ tỉnh Trung Kalimantan trên đảo Borneo, chính quyền địa phương đã đưa vào hoạt động các xe buýt oxy nhằm hỗ trợ người gặp vấn đề về hô hấp.

Theo Sở Y tế tỉnh Trung Kalimantan, xe buýt được trang bị bình oxy và có nhân viên y tế túc trực. Người dân có thể thở oxy qua ống đặt ở mũi trong khoảng 5-10 phút mỗi lần.

Cơ quan y tế địa phương cho biết dịch vụ nhằm giúp người dân tiếp cận nguồn oxy, đặc biệt là những người gặp khó khăn khi hô hấp hoặc cần hỗ trợ trong điều kiện chất lượng không khí xấu.

Nhân viên y tế gắn ống dẫn oxy cho một người dân sử dụng xe buýt cung cấp oxy. ﻿Ảnh: MC Kota Palangka Raya

Tình trạng ô nhiễm không khí tại Indonesia đang ở mức đáng báo động. Theo hệ thống chỉ số ô nhiễm không khí của nước này, một số khu vực trên đảo Borneo và Sumatra ghi nhận chỉ số vượt 1.000, trong khi mức từ 300 trở lên đã được xếp vào nhóm nguy hiểm.

Bộ Y tế Indonesia cho biết khoảng 350.000 trường hợp mắc các bệnh về đường hô hấp liên quan đến cháy rừng đã được ghi nhận từ tháng 8 đến ngày 25/10. Riêng tỉnh Trung Kalimantan có khoảng 31.000 trường hợp trong cùng giai đoạn.

Tại xe buýt oxy ở Palangka Raya, các nhân viên y tế ghi lại thông tin của người đến khám, đánh giá tình trạng sức khỏe và hỗ trợ những người có biểu hiện khó thở. Phần lớn người tìm đến dịch vụ đều bị ho hoặc gặp khó khăn khi hô hấp.

Khói mù do cháy rừng là vấn đề kéo dài tại Indonesia, đặc biệt trong những giai đoạn thời tiết khô nóng. Các vụ cháy không chỉ đe dọa hệ sinh thái mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và hoạt động kinh tế.

Tuần trước, hàng trăm sinh viên đã biểu tình trước văn phòng thống đốc tỉnh, yêu cầu chính quyền có biện pháp quyết liệt hơn để ứng phó với các vụ cháy rừng, theo trang tin địa phương Kompas.