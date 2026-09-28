Indonesia tranh cử ghế Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2029-2030

Ngoại trưởng Indonesia Sugiono phát biểu tại Phiên họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 27-9-2026

Thông báo được Ngoại trưởng Indonesia Sugiono đưa ra bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Theo ông Sugiono, Indonesia mong muốn tiếp tục đảm nhận vai trò tích cực trong việc thúc đẩy đối thoại, giải quyết xung đột và tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển trong các vấn đề toàn cầu.

Indonesia từng 4 lần giữ cương vị ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào các giai đoạn 1974-1975, 1995-1996, 2007-2008 và gần nhất là 2019-2020.

Trong nhiệm kỳ gần đây nhất, Jakarta thúc đẩy nhiều sáng kiến về bảo vệ dân thường trong xung đột, chống chủ nghĩa cực đoan và tăng cường hợp tác gìn giữ hòa bình.

Ngoại trưởng Sugiono cho biết Indonesia sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, chủ động và cân bằng, đồng thời phát huy vai trò cầu nối giữa các nước phát triển và đang phát triển.

Jakarta cũng cam kết thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và tìm kiếm các giải pháp hòa bình cho những cuộc khủng hoảng hiện nay.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp. 10 thành viên còn lại được Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu với nhiệm kỳ hai năm và phân bổ theo khu vực địa lý.

Là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và quốc gia có dân số Hồi giáo đông nhất thế giới, Indonesia cho rằng kinh nghiệm tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình và vị thế ngày càng tăng trong khu vực sẽ giúp nước này đóng góp hiệu quả hơn cho công việc của Hội đồng Bảo an nếu được bầu.

Theo Antaranews