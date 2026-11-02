Indonesia: Tốc độ tăng giá gạo quý III/2026 thấp nhất bốn năm

Tốc độ tăng giá gạo quý III/2026 thấp nhất bốn năm. Ảnh minh họa: ANI/TTXVN

Indonesia ghi nhận tốc độ tăng giá gạo trong quý III/2026 ở mức thấp nhất trong bốn năm, trong bối cảnh Chính phủ duy trì dự trữ gạo lớn, không nhập khẩu gạo thường và tăng mạnh lượng gạo đưa ra thị trường.

Người đứng đầu Cơ quan Lương thực quốc gia Indonesia (Bapanas) kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp Andi Amran Sulaiman ngày 1/11 cho biết Indonesia không nhập khẩu gạo thường, chỉ nhập một lượng nhỏ các loại gạo đặc sản chưa sản xuất trong nước như basmati.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS), tốc độ tăng giá gạo theo năm trong tháng 9/2026 ở mức 3,73%, thấp hơn 4,06% cùng kỳ năm 2025, 5,91% năm 2024 và 18,44% năm 2023.

Ông Amran cho rằng kết quả này một phần nhờ lượng dự trữ gạo của Chính phủ hiện đạt khoảng 4,5 triệu tấn, tạo dư địa lớn hơn để triển khai các chương trình hỗ trợ lương thực và bình ổn nguồn cung, giá cả.

Bapanas cho biết từ đầu năm đến ngày 28/10, Cơ quan Hậu cần quốc gia (Bulog) đã phân phối khoảng 2,88 triệu tấn gạo từ kho dự trữ của Chính phủ. Con số này chưa bao gồm khoảng 76.800 tấn bổ sung theo các chương trình bình ổn nguồn cung và giá lương thực (SPHP) cùng hỗ trợ gạo đến cuối năm.

Riêng lượng gạo hỗ trợ được phân bổ đến cuối năm 2026 đạt khoảng 997.000 tấn. Chính phủ dự kiến tổng lượng gạo từ kho dự trữ đưa ra thị trường trong cả năm có thể tiến gần 4 triệu tấn, vượt mức kỷ lục 3,37 triệu tấn của năm 2024.

Trong tổng số 2,88 triệu tấn đã phân phối đến tháng 10, khoảng 1,63 triệu tấn được sử dụng cho chương trình hỗ trợ gạo, chủ yếu dành cho 33,24 triệu hộ gia đình thụ hưởng. Chương trình SPHP đã cung ứng thêm khoảng 1,16 triệu tấn.

Bapanas cho rằng việc duy trì nguồn dự trữ lớn và tăng lượng gạo đưa ra thị trường giúp ổn định giá bán lẻ, qua đó góp phần kiểm soát lạm phát lương thực trong nước.