Indonesia tính gì khi đầu tư vào dầu mỏ ở Mỹ?

Danantara Indonesia công bố khoản đầu tư 250 triệu USD vào HighPeak Energy, doanh nghiệp dầu khí hoạt động tại lưu vực Permian, bang Texas, Mỹ. (Ảnh minh họa)

Giao dịch nằm trong kế hoạch tái cơ cấu tài chính của HighPeak Energy, bao gồm khoản tín dụng mới trị giá 800 triệu USD, nhằm hỗ trợ công ty hoàn trả khoản vay có kỳ hạn 1,17 tỷ USD.

Khoản đầu tư giúp HighPeak củng cố tài chính và tiếp tục phát triển tài sản dầu khí. Đồng thời, nguồn vốn Indonesia có thể thúc đẩy hoạt động khoan dầu, phát triển hạ tầng năng lượng và tạo thêm nhu cầu đối với thiết bị, dịch vụ bảo trì cùng lực lượng lao động tại Texas.

Cơ hội tiếp nhận công nghệ dầu khí Mỹ

Đối với Indonesia, khoản đầu tư không chỉ nhằm tạo lợi nhuận và đa dạng hóa danh mục đầu tư toàn cầu, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm vận hành và kỹ thuật khai thác dầu khí của Mỹ.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu thô của Mỹ đạt mức kỷ lục bình quân 13,6 triệu thùng/ngày trong năm 2025. Lưu vực Permian, nằm ở phía Tây Texas và Đông Nam New Mexico, đóng góp khoảng 48% tổng sản lượng quốc gia, tương đương 6,6 triệu thùng/ngày.

Thành quả này gắn liền với các công nghệ như khoan ngang, nứt vỡ thủy lực, lập bản đồ địa chất và tối ưu hóa vận hành. Sản lượng dầu Mỹ vẫn tăng trong năm 2025 dù số giàn khoan hoạt động và số giếng được khoan giảm so với năm trước, cho thấy vai trò quan trọng của năng suất và hiệu quả khai thác.

Trong khi đó, Indonesia đối mặt với khoảng cách lớn giữa cung và cầu dầu mỏ. Theo EIA, năm 2024, sản lượng dầu và chất lỏng dầu mỏ của nước này đạt khoảng 868.000 thùng/ngày, trong khi tiêu thụ lên tới 1,7 triệu thùng/ngày. Indonesia nhập khẩu khoảng 354.000 thùng dầu thô và condensate/ngày, cùng 791.000 thùng sản phẩm dầu/ngày.

Sự chênh lệch này khiến Indonesia dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá dầu quốc tế và nhu cầu ngoại tệ. Vì vậy, nước này cần cải thiện năng suất tại các mỏ lâu năm, nâng cao hiệu quả thăm dò và phát triển năng lực công nghệ, đặc biệt trong quản lý dữ liệu và vận hành số.

Chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác song phương

Theo Danantara, sau khi giao dịch hoàn tất, HighPeak sẽ triển khai các chương trình đào tạo và bố trí công việc thực tế cho nhân sự Indonesia. Nội dung có thể bao gồm phân tích vỉa chứa, thiết kế khoan, quản lý sản lượng, bảo dưỡng giếng và ứng dụng dữ liệu số.

Hiệu quả đầu tư do đó cần được đánh giá không chỉ qua lợi nhuận tài chính, mà còn qua số lượng chuyên gia được đào tạo và khả năng ứng dụng công nghệ phù hợp vào các mỏ dầu trong nước. Các yếu tố như biến động giá dầu, chi phí vận hành, nhu cầu vốn đầu tư và rủi ro tài chính vẫn có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Đối với Mỹ, dòng vốn Indonesia hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp năng lượng trong nước, đồng thời có thể tạo thêm việc làm và thúc đẩy chuỗi cung ứng địa phương. Với Indonesia, đây là cơ hội tiếp nhận kinh nghiệm khai thác tiên tiến và nâng cao năng lực của ngành dầu khí.

Nếu được triển khai hiệu quả, khoản đầu tư của Danantara vào HighPeak Energy có thể tạo lợi ích kinh tế cho cả hai nước, đồng thời trở thành nền tảng thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế Indonesia - Mỹ thông qua đầu tư, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực khai thác.

Nh.Thạch