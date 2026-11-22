Ngập lụt do mưa lớn tại khu vực Denpasar, Bali, Indonesia. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 22/11, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý nước này duy trì cảnh báo mưa lớn đến rất lớn tại Aceh, Bắc Sumatra, Tây Sumatra cùng một số tỉnh trên đảo Java và Papua. Riêng tại Aceh, 18 huyện và thành phố được yêu cầu chuẩn bị ứng phó nguy cơ mưa lớn trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 2/2027. Chính phủ cũng chuẩn bị các biện pháp giảm nhẹ rủi ro và phương án ứng phó khẩn cấp nếu thời tiết diễn biến xấu.

Mưa lớn từ ngày 20/11 đã gây lũ tại huyện Padang Lawas Utara, Bắc Sumatra, ảnh hưởng khoảng 800 hộ dân và 800 ngôi nhà tại 10 làng. Một cơ sở giáo dục và 8 tuyến đường cũng bị ảnh hưởng. Đến ngày 21/11, nước bắt đầu rút. Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cảnh báo mưa lớn có thể tiếp diễn tại Aceh và Bắc Sumatra trong các ngày 23-26/11, kèm nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất và gió mạnh.

Trong khi đó, tại Timor Leste, cùng ngày, Viện Khoa học Địa chất nước này cảnh báo người dân tránh xa khu vực núi lửa bùn Raitahu, thuộc làng Uma Uain Kraik, sau khi ghi nhận hiện tượng phun lửa, khí và bùn trong thời gian ngắn. Cơ quan này khuyến cáo người dân không sử dụng lửa hoặc các nguồn có khả năng phát tia lửa do nguy cơ khí dễ cháy, đồng thời không tập trung quan sát hoặc quay phim tại hiện trường.

Hiện tượng trên xuất hiện sau trận động đất mạnh tại biển Banda tối 21/11. Viện Khoa học Địa chất Timor Leste xác định trận động đất có độ lớn 6,5, trong khi Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cập nhật độ lớn ở mức 7,2 và độ sâu 125 km. Cơ quan này cho biết động đất không có khả năng gây sóng thần. Viện Khoa học Địa chất Timor Leste nhận định rung chấn trong một số điều kiện có thể làm thay đổi áp suất chất lưu và cấu trúc địa chất dưới lòng đất, nhưng nhấn mạnh chưa có cơ sở khoa học xác nhận động đất là nguyên nhân gây hoạt động núi lửa bùn tại Raitahu. Cơ quan này đang tiếp tục khảo sát để xác định nguồn phát lửa và đặc điểm khí thoát ra.