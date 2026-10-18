Indonesia tìm thêm quân trước khi gặp Nhật Bản, Thái Lan

Indonesia muốn tăng cường lực lượng cho Asian Cup 2027. Ảnh: Minh Chiến.

"Mỗi ngày, mỗi tuần, đội ngũ của chúng tôi đều liên tục theo dõi và xúc tiến các dự án chiêu mộ cầu thủ kiều bào", HLV trưởng Herdman tuyên bố trên kênh Kompas TV, khẳng định đội tuyển Indonesia đang ráo riết săn tìm nguồn nhân sự mới để chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Chiến lược gia người Anh cho biết công tác rà soát sẽ được đẩy mạnh ngay từ các trận quốc nội lẫn nước ngoài vào cuối tuần này, nhằm tìm kiếm những gương mặt đủ chất lượng nâng cấp đội hình.

Dù vừa đăng quang chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, đội bóng xứ vạn đảo xác định việc tiếp tục gia cố lực lượng bằng nguồn lực cầu thủ gốc gác nước ngoài là yêu cầu bắt buộc để duy trì tính cạnh tranh.

Động thái tăng tốc tuyển quân này diễn ra trong bối cảnh Indonesia rơi vào bảng đấu khắc nghiệt tại vòng chung kết Asian Cup 2027 (bảng F), nơi đại diện Đông Nam Á phải chạm trán Nhật Bản, Qatar và Thái Lan. Asian Cup 2027 cũng là giải đấu quốc tế chính thức thứ ba của ông Herdman kể từ khi ngồi vào ghế nóng của đội tuyển xứ vạn đảo sau ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup.

Nhà cầm quân 51 tuổi chính thức dẫn dắt Indonesia từ ngày 3/1 theo bản hợp đồng thời hạn hai năm, nhận mức lương khoảng 40.000 USD/tháng. Nhiệm vụ trọng tâm của ông là đưa đội bóng xứ vạn đảo vượt qua vòng bảng Asian Cup 2027.

Highlights Indonesia 2-2 Thái Lan (luân lưu 4-2) Tối 5/10, Indonesia đánh bại Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa nhau 2-2 ở 120 phút thi đấu chính thức, qua đó lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.