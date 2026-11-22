Vụ cháy xảy ra chiều 21/11 tại Khu công nghiệp Pancatama, huyện Serang, cách Jakarta khoảng 50 km. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi một phần nhà máy và làm sập mái công trình. Ít nhất 4 người bị thương, trong khi hàng chục công nhân được cho là vẫn mắc kẹt bên trong.

Hình ảnh người dân chụp tại hiện trường. Ảnh: X/aracisoyo, serabutannn

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas) ghi nhận vụ việc vào khoảng 17h ngày 21/11 theo giờ địa phương.

Cảnh sát tỉnh Banten cho biết công ty đã báo cáo việc mất liên lạc với hàng chục nhân viên. Lực lượng chức năng đang xác minh vị trí và tình trạng an toàn của những người này.

Các đội cứu hộ, cứu hỏa làm việc xuyên đêm 21/11 và tiếp tục triển khai nhiệm vụ trong ngày 22/11. Ít nhất ba xe chữa cháy được điều động đến hiện trường để khống chế đám cháy và làm mát khu nhà kho bị hư hại, tạo điều kiện an toàn cho lực lượng cứu nạn tiếp cận bên trong.

Ông Jhony E. Wangga, thuộc Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai huyện Serang, cho biết: "Hiện tại, huyện đã điều động một đơn vị, cùng với sự hỗ trợ bổ sung từ các lực lượng chữa cháy khác. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin sau khi có xác nhận chính thức".

Công tác tìm kiếm gặp khó khăn do một số khu vực trong nhà máy vẫn còn cháy. Ông Rizky Dwianto, quan chức cơ quan tìm kiếm cứu nạn địa phương, xác nhận 39 người vẫn chưa được tìm thấy.

"Tất cả các lực lượng thuộc đội tìm kiếm cứu nạn liên hợp đang nỗ lực tối đa để xác định vị trí các nạn nhân, đồng thời ưu tiên hàng đầu cho sự an toàn của các nhân viên tại hiện trường", ông Dwianto nói.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng Indonesia điều tra.