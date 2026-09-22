Indonesia tìm động lực mới cho ngành công nghiệp ô tô

Ông Susiwijono Moegiarso, Thứ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế, tham quan Bảo tàng Công nghiệp và Công nghệ Kỷ niệm Toyota (TCMIT) tại Nagoya, Nhật Bản. Ảnh: ANTARA News.

Trong chuyến thăm Bảo tàng Công nghiệp và Công nghệ Toyota (TCMIT) tại Nagoya ngày 20/9 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia Susiwijono Moegiarso cho biết, Chính phủ Indonesia đang học hỏi kinh nghiệm của Toyota trong việc phát triển năng lực công nghiệp để tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô trong nước.

Ông cho rằng, đổi mới công nghiệp có thể được tăng cường thông qua những tiến bộ trong công nghệ, nguồn nhân lực và phát triển chuỗi cung ứng.

“Toyota đã chứng minh cách thức đổi mới, công nghệ, nguồn nhân lực và chuỗi cung ứng có thể thúc đẩy khả năng cạnh tranh công nghiệp ô tô toàn cầu. Kinh nghiệm này rất phù hợp với Indonesia vì nó giúp tăng cường sản xuất và các hoạt động gia tăng giá trị trong nước,” ông nói.

Ông Meogiarso cho biết thêm, Toyota Indonesia đã sản xuất 10 triệu xe, với hơn 3 triệu chiếc được xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia. Trong khi đó, tổng vốn đầu tư tích lũy của Tập đoàn Toyota tại Indonesia đã đạt khoảng 100.000 tỷ rupiah (5,4 tỷ USD), hỗ trợ một hệ sinh thái với hơn 360.000 công nhân.

Tỷ lệ nội địa hóa trong toàn bộ hệ sinh thái sản xuất của Toyota tại Indonesia cũng đã vượt quá 80%. Hệ sinh thái này được hỗ trợ bởi hơn 240 nhà cung cấp cấp một và khoảng 520 nhà cung cấp cấp 2 và cấp 3, củng cố mối liên kết giữa ngành công nghiệp ô tô và ngành sản xuất linh kiện trong nước.

Ông Moegiarso cho rằng, những thành tựu này phản ánh sự phát triển của Indonesia từ một thị trường ô tô thành một trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng của Toyota, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hệ sinh thái ngành công nghiệp này khi chuyển hướng sang các loại xe thân thiện với môi trường hơn.

Về xu thế phát triển của ngành công nghiệp ô tô, ông Moegiarso cho rằng, sự phát triển của xe điện mang lại cơ hội cho Indonesia mở rộng chuỗi giá trị công nghiệp, bao gồm cả việc phát triển pin, linh kiện, năng lực tái chế và nguồn nhân lực.

Vào tháng 4/2026, Toyota Indonesia đã công bố hợp tác chiến lược với Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. để phát triển sản xuất pin xe điện tại Indonesia, với vốn đầu tư 1,3 nghìn tỷ rupiah (71 triệu đô la Mỹ).

Sáng kiến ​​sản xuất này bao gồm việc phát triển các mô-đun pin, với tham vọng ​​Indonesia sẽ trở thành trung tâm xuất khẩu pin Toyota ra thị trường toàn cầu bắt đầu từ nửa cuối năm 2026.

Ngoài ra, Chính phủ Indonesia tìm cách hợp tác với các doanh nghiệp trong ngành để tăng cường khả năng cạnh tranh sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao khả năng thích ứng của ngành với những thay đổi công nghệ.

Chuyến thăm của ông Moegiarso tới TCMIT cũng nhằm mục đích tăng cường đối thoại giữa chính phủ và Toyota về phát triển ngành công nghiệp sản xuất, đổi mới công nghệ, chuỗi cung ứng, điện khí hóa xe, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng xuất khẩu.

Thạch Thu, Thu Thảo