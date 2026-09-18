Indonesia tiếp nhận tàu sân bay đầu tiên

Theo Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia Muhammad Ali, tàu sân bay Giuseppe Garibaldi cập cảng Tanjung Priok sau hành trình từ Ý, qua Colombo và eo biển Malacca.

Con tàu dài 180 m, có khả năng chở tới 18 trực thăng và khoảng 830 người. Sau khi được bàn giao, tàu sẽ mang tên KRI Sriwijaya, lấy theo tên đế chế Srivijaya từng tồn tại ở Sumatra và là một trung tâm hàng hải, thương mại lớn tại Đông Nam Á từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIII.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết tàu sẽ được sử dụng cho các hoạt động ứng phó thiên tai trên khắp quần đảo Indonesia.

Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi cập cảng Tanjung Priok vào ngày 18/9. Nguồn: trimatramedia

Tham mưu trưởng Muhammad Ali cho rằng Indonesia thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, trong khi nhiều khu vực nằm xa các trung tâm dân cư. Khả năng vận chuyển nhiều trực thăng giúp con tàu có thể nhanh chóng đưa hàng cứu trợ tới những khu vực khó tiếp cận.

“Chúng tôi thực sự cần một con tàu hoặc phương tiện có thể chở nhiều máy bay trực thăng, bởi trực thăng có thể nhanh chóng thả hàng tiếp tế xuống các khu vực hẻo lánh”, ông Ali nói, cho biết thêm rằng con tàu cũng có thể được triển khai cho các nhiệm vụ chiến đấu khi cần thiết.

Giuseppe Garibaldi được Hải quân Ý đưa vào biên chế năm 1985 và ngừng hoạt động năm 2024. Ý đồng ý bàn giao con tàu cho Indonesia vào tháng 3/2026 trong khuôn khổ tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Theo ông Ali, tàu vẫn ở tình trạng tốt và Hải quân Indonesia hy vọng có thể khai thác trong 15-20 năm tới.

Việc chuyển giao diễn ra trong bối cảnh Indonesia đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội và mở rộng hợp tác quốc phòng với nhiều nước.