Indonesia thúc đẩy hợp tác Halal với Huế

Đề xuất được Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam M. Tugio đưa ra tại Hội thảo “Thông tin về thị trường và ngành Halal” do Vụ Trung Đông - Châu Phi (Bộ Ngoại giao Việt Nam) và UBND thành phố Huế phối hợp tổ chức ngày 23/9.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam M. Tugio cùng các đại biểu dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, Huế có nhiều lợi thế để phát triển du lịch Halal, với Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận, cảnh quan đa dạng, hệ thống dịch vụ du lịch và các sản phẩm văn hóa đặc sắc. Thành phố có tiềm năng thu hút khách du lịch Hồi giáo và kết nối với các thị trường Halal quốc tế.

Vụ trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi Nguyễn Phương Trà nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế trong phát triển ngành Halal Việt Nam. Bà cho biết Bộ Ngoại giao đã trình Chính phủ ban hành Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030”.

Theo Đại sứ Adam M. Tugio, kinh tế Halal đang trở thành một lĩnh vực kinh tế toàn cầu, với quy mô khoảng 7.000 tỷ USD và được dự báo đạt gần 10.000 tỷ USD vào năm 2030. Nhu cầu đối với các sản phẩm, dịch vụ Halal ngày càng mở rộng, từ thực phẩm, nông sản, dược phẩm, mỹ phẩm đến du lịch, logistics, thời trang và chăm sóc sức khỏe.

Đại sứ cho rằng, Huế và Yogyakarta của Indonesia có nhiều điểm tương đồng khi đều từng là cố đô và sở hữu những di sản văn hóa quan trọng. Trên cơ sở Ý định thư thiết lập quan hệ kết nghĩa được ký năm 2006, ông đề xuất hai địa phương tiếp tục khai thác tiềm năng hợp tác, đưa quan hệ giao lưu văn hóa trở thành nền tảng cho hợp tác kinh tế thiết thực.

Indonesia cũng chia sẻ kinh nghiệm trong bảo đảm và chứng nhận sản phẩm Halal thông qua Cơ quan Đảm bảo Sản phẩm Halal (BPJPH). Đại sứ Adam M. Tugio hoan nghênh những nỗ lực của Việt Nam trong xây dựng hệ sinh thái Halal, trong đó có Nghị định số 127/2026/NĐ-CP và vai trò của HALCERT trong phát triển tiêu chuẩn, chứng nhận Halal.

Các lĩnh vực được Indonesia đề xuất hợp tác gồm phát triển du lịch thân thiện với người Hồi giáo, chế biến thực phẩm Halal, xuất khẩu nông - thủy sản, logistics và chuỗi cung ứng, giáo dục - đào tạo nghề, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Đại sứ Adam M. Tugio kỳ vọng quan hệ hợp tác giữa Huế và Yogyakarta sẽ góp phần mở rộng hợp tác Việt Nam - Indonesia trong kinh tế Halal, qua đó biến những tương đồng về văn hóa và di sản thành động lực cho phát triển kinh tế và tạo cơ hội cho cộng đồng địa phương.