Indonesia thử nghiệm rải đá khô để giảm khói mù do cháy rừng

Bộ Điều phối Chính trị và An ninh Indonesia ngày 14/10 cho biết chiến dịch thử nghiệm dự kiến diễn ra ngày 15/10, đánh dấu lần đầu tiên nước này sử dụng đá khô, tức carbon dioxide ở thể rắn, để xử lý khói mù.

Theo thông cáo của bộ, mục tiêu của chiến dịch là cải thiện chất lượng không khí và tăng tầm nhìn tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.

Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Chính trị và An ninh Dudung Abdurachman cho biết đá khô sẽ được sử dụng để phá vỡ lớp khói tích tụ ở tầng khí quyển thấp, tạo điều kiện để khói phân tán lên các tầng cao hơn.

Phát biểu sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị tại Căn cứ Không quân Sri Mulyono Herlambang ở thành phố Palembang, ông Dudung nói phương pháp này nhằm hạn chế tình trạng khói tích tụ tại các đô thị và khu vực lân cận.

Ông Dudung Abdurachman, Bộ trưởng Điều phối Chính trị và An ninh Indonesia, kiểm tra đá khô dùng để dập tắt các vụ cháy rừng và cháy đất ở Palembang, Nam Sumatra, ngày 14/10. Ảnh: Bộ Điều phối Chính trị và An ninh Indonesia

Theo giới chức Indonesia, thử nghiệm rải đá khô có mục đích khác với kỹ thuật điều chỉnh thời tiết (OMC) mà nước này đang triển khai. Nếu đá khô được sử dụng để phân tán khói mù, OMC nhằm tạo mưa nhân tạo để hỗ trợ dập tắt các đám cháy.

Hai phương pháp sẽ được tiến hành song song tại Nam Sumatra nhằm ứng phó với các vụ cháy rừng và cháy đất.

Ông Dudung cho biết Chính phủ Indonesia đang huy động nhiều biện pháp để giảm thiểu tác động của khói mù, trong đó có việc xử lý lớp khói đang bao phủ các khu dân cư và tăng cường nỗ lực dập lửa.

Nam Sumatra là tỉnh đầu tiên được lựa chọn thử nghiệm kỹ thuật này theo chỉ thị của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Sau chiến dịch, giới chức sẽ đánh giá hiệu quả của phương pháp trước khi quyết định có mở rộng sang các khu vực khác hay không.

Indonesia đặt mục tiêu nâng tầm nhìn tại những khu vực bị ảnh hưởng từ khoảng 1 km lên 5 km hoặc hơn. Nếu thử nghiệm đạt kết quả tích cực, phương pháp này có thể được triển khai tại các địa phương có nồng độ khói mù cao, trong đó có tỉnh Kalimantan.

Lượng đá khô phục vụ chiến dịch sẽ được cung cấp từ tỉnh Lampung lân cận và các nhà cung cấp trong khu vực.

Thử nghiệm diễn ra khi khói mù từ các vụ cháy rừng và cháy đất tại Indonesia lan rộng, ảnh hưởng đến chất lượng không khí ở nhiều nơi trong khu vực. Tình trạng này được cho là có liên quan đến hoạt động đốt cây cối và thảm thực vật trái phép để dọn đất phục vụ canh tác.

Ô nhiễm khói mù gia tăng đã buộc nhiều trường học tại Malaysia và Timor-Leste phải đóng cửa, cho thấy tác động của các đám cháy không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Indonesia.