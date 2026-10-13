Indonesia thử nghiệm cách cảnh báo động đất bằng một hệ thống đặc biệt

Nhà thờ Hồi giáo Masjid Pondok Pesantren Darussalam tại huyện Garut, tỉnh Tây Java, Indonesia. (Nguồn: Getty Images)

Dự án do các nhà khoa học Nhật Bản và Indonesia phối hợp thực hiện, hướng tới xây dựng hệ thống cảnh báo sớm tương tự Nhật Bản.

Các nhà nghiên cứu kỳ vọng tận dụng mạng lưới hàng trăm nghìn nhà thờ Hồi giáo tại Indonesia, nơi loa thường xuyên được sử dụng để phát lời kêu gọi cầu nguyện 5 lần mỗi ngày.

Tiến sĩ Inoue Hiroshi thuộc Viện Nghiên cứu Phòng chống thiên tai, Đại học Kyoto (Nhật Bản), cho biết ưu điểm của hệ thống này là cơ sở hạ tầng đã có sẵn và được cộng đồng thường xuyên bảo trì.

Đây cũng là giải pháp giúp khắc phục hạn chế của hệ thống cảnh báo qua điện thoại di động, vốn có thể bị gián đoạn khi động đất làm hư hại hạ tầng liên lạc.

Hiện dự án vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa phát cảnh báo đến công chúng. Theo nhà nghiên cứu Andi Eka Sakya thuộc Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới quốc gia Indonesia, người dân tại một ngôi làng cách tâm chấn 50 km có thể chỉ có 5-10 giây để phản ứng khi sóng địa chấn truyền tới.

Dự án dự kiến kéo dài đến năm 2030, đồng thời nghiên cứu khả năng sử dụng loa tại trường học và hệ thống phát thanh, truyền hình để mở rộng phạm vi cảnh báo.

Các nhà khoa học cũng đang tìm hiểu cách ứng phó với động đất phù hợp với điều kiện nhà ở tại Indonesia. Trong khi hướng dẫn tại Nhật Bản thường khuyến nghị người dân nhanh chóng cúi thấp và trú ẩn dưới bàn, một số công trình thấp tầng tại Indonesia được xây bằng gạch, đá không gia cố, có nguy cơ sụp đổ cao.

Vì vậy, các nhà nghiên cứu đang tiến hành mô phỏng và thử nghiệm để xây dựng hướng dẫn ứng phó dựa trên cơ sở khoa học.

Ngoài Indonesia, Uzbekistan cũng đang thí điểm lắp đặt thiết bị cảnh báo tại 272 nhà thờ Hồi giáo nhằm thông báo cho người dân về lũ lụt, lũ bùn đá, sạt lở đất và tuyết lở.

(theo The Guardian)