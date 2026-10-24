Indonesia thu hút hơn 216 tỷ USD vốn đầu tư trong hai năm

“Từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2026, tổng vốn đầu tư vào Indonesia đạt gần 4.000 nghìn tỷ rupiah, cụ thể là 3.923,2 nghìn tỷ rupiah (khoảng 216,65 tỷ USD),” Bộ trưởng Đầu tư và Hạ nguồn Indonesia Rosan Roeslani chia sẻ tại phiên họp toàn thể nội các ở Cung điện Merdeka (Jakarta) ngày 23/10, theo thông cáo của Ban Thư ký Tổng thống Indonesia.

Ông Rosan Roeslani cho biết, xét theo nguồn vốn, đầu tư trong nước đạt 1.998,7 nghìn tỷ rupiah, trong khi đầu tư nước ngoài đạt 1.924,5 nghìn tỷ rupiah. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư trong giai đoạn này đã tạo việc làm cho 5,49 triệu người.

Bộ trưởng Đầu tư và Hạ nguồn Indonesia Rosan Roeslani. Ảnh: Facebook/@ Rosan Roeslani (tài khoản Facebook của ông Rosan Roeslani)

Trước đó, tại phiên họp toàn thể ngày 21/10, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto tuyên bố nền kinh tế nước này tăng trưởng 5,45% trong nửa đầu năm 2026, cao hơn mức trung bình toàn cầu và thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất trong G20 và ASEAN. Theo ông, kết quả này có được nhờ hoạt động đầu tư tích cực và sự phát triển của các ngành sản xuất.

“Nền kinh tế của chúng ta tiếp tục tăng trưởng trên 5%, cụ thể là 5,45%. Con số này cao hơn mức trung bình toàn cầu là 3%. Trên thực tế, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong số các quốc gia G20 và cũng thuộc nhóm cao nhất ASEAN,” Antara News dẫn tuyên bố của ông Airlangga.

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia dẫn ra nhiều chỉ số tích cực, trong đó có tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,65%, mức thấp nhất kể từ năm 1994.

Theo ông Airlangga, các chỉ số tài khóa và tiền tệ tiếp tục ổn định. Thâm hụt ngân sách nhà nước được kiểm soát ở mức 1,24%; dự trữ ngoại hối đạt 146,3 tỷ USD, tương đương 6,5 tháng nhập khẩu; tăng trưởng tín dụng ngân hàng đạt 13,65%.

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto. Ảnh: Facebook/@Airlangga Hartarto﻿ (tài khoản Facebook của ông Airlangga)

Nhằm duy trì sức mua của người dân và đà tăng trưởng kinh tế đến cuối năm, Chính phủ Indonesia dự kiến triển khai gói kích thích trong quý IV.

Các biện pháp gồm chương trình hỗ trợ lương thực, cung cấp 10 kg gạo mỗi tháng cho 33,24 triệu hộ gia đình, với ngân sách 17.540 tỷ rupiah (974,44 triệu USD); và chương trình trợ cấp tiền lương 300.000 rupiah (16,67 USD)/tháng trong ba tháng cho 13,3 triệu người lao động, với tổng ngân sách 11.970 tỷ rupiah (665 triệu USD).

Ngoài ra, Chính phủ Indonesia đang chuẩn bị gói hỗ trợ giao thông vận tải dịp Giáng sinh và năm mới, với ngân sách 883,4 tỷ rupiah (49,08 triệu USD), dự kiến mang lại lợi ích cho khoảng 6,6 triệu hành khách.

Tùng Dương