Indonesia thắng Singapore 2-0: Dàn sao châu Âu chật vật giành 3 điểm

Tối 25/9 trên sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta (Indonesia), đội tuyển Indonesia thắng Singapore 2-0 ở lượt trận đầu tiên của bảng A hạng 1 (Division 1) FIFA ASEAN Cup 2026. Đội tuyển xứ vạn đảo tung ra sân đội hình gồm 11 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài - phần lớn là châu Âu - nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước khi được chơi hơn người trong hiệp 2.

●FIFA ASEAN Cup

Indonesia

2-0

Singapore

Oratmangoen 15’

Romeny 74’

KẾT THÚC

Thống kê trận đấu

57%Kiểm soát bóng43%

11Sút3

2Sút trúng đích1

11Phạt góc0

1Thẻ vàng2

0Thẻ đỏ1

Indonesia kiểm soát bóng nhiều hơn (55% trong hiệp một) và tấn công nhiều ở 2 biên. Tuy nhiên, đội chủ nhà không tìm được phương án hiệu quả để làm rối loạn hàng phòng ngự rất kỷ luật của Singapore.

Các cầu thủ Indonesia tung ra 8 pha dứt điểm trong nửa đầu trận đấu nhưng chỉ 1 lần trúng đích. Đó là bàn thắng mở tỷ số ở phút 15 của Ragnar Oratmangoen.

Indonesia thắng Singapore 2-0. (Ảnh: FIFA)

Sau bàn mở tỷ số, Indonesia vẫn là đội kiểm soát nhiều bóng hơn nhưng nhịp tấn công không liên tục. Singapore tổ chức phòng ngự với đội hình thấp và hạn chế khá tốt khoảng trống ở khu vực trung lộ. Dù vậy, đội bóng xứ vạn đảo gần như không tạo được sức ép đáng kể lên khung thành đối phương.

Singapore cố gắng đẩy đội hình lên cao hơn trong hiệp hai. Đội bóng đảo quốc sư tử có những thời điểm đưa bóng vào trung lộ và tạo được một vài pha dứt điểm, nhưng chưa đủ để thay đổi cục diện. Indonesia vẫn kiểm soát tốt khoảng trống và sẵn sàng phản công khi đối thủ mất bóng.

Bước ngoặt lớn nhất xuất hiện ở phút 70. Baharudin phạm lỗi với Baker ngay sát vòng cấm. Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng nhưng sau khi tham khảo VAR, quyết định đổi thành thẻ đỏ trực tiếp. Singapore chỉ còn 10 người trong phần còn lại.

Chỉ hai phút sau, Indonesia được hưởng phạt đền khi cú sút phạt của Thom Haye đưa bóng chạm cánh tay Song Ui-young trong vòng cấm. Romeny thực hiện thành công cú đá 11m để nâng tỷ số lên 2-0.

Indonesia sau đó chủ động kiểm soát trận đấu ở nhịp độ chậm. Singapore trong thế thiếu người không thể tạo ra bất ngờ trong thời gian còn lại. Indonesia thắng 2-0 và tạm đứng thứ hai tại bảng A sau lượt trận đầu tiên (kém Malaysia về chỉ số phụ).

INDONESIA

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

12

Maarten Paes

2

Kevin Diks

8

Luke Vickery

↓

9

Mitchell Lee Baker

10

Ole Romeny

↓

11

Ragnar Oratmangoen

▮

↓

14

Joey Pelupessy

17

Calvin Verdonk

↓

20

Elkan Baggott

21

Dean James

↓

23

Justin Hubner

DỰ BỊ VÀO SÂN

5

Rizky Ridho

↑

15

Rayhan Hannan

↑

18

Ivar Jenner

↑

19

Thom Haye

↑

22

Nathan Tjoe-A-On

↑

SINGAPORE

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Izwan Mahbud

3

Ryhan Stewart

4

Nur Adam Abdullah

↓

6

Kyoga Nakamura

▮

↓

8

Shah Shahiran

9

Farhan Zulkifli

↓

13

Harhys Stewart

14

Hariss Harun

19

Ikhsan Fandi

↓

20

Shawal Anuar

↓

21

Safuwan Baharudin

▮

DỰ BỊ VÀO SÂN

5

Raoul Suhaimi

↑

7

Ui-yong Song

↑

11

Glenn Kweh

▮

↑

18

Jacob William

↑

22

Joel Chew

↑

Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 liên tục theo kết quả các trận đấu và thông tin chính thức trên trang chủ của FIFA, gồm số điểm, bàn thắng, bàn thua và thứ hạng của các đội tuyển.

HẠNG 1 - BẢNG A

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Malaysia

1

3

0

3

2

Indonesia

1

2

0

3

3

Singapore

1

0

2

0

4

Bangladesh

1

0

3

0

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.