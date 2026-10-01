Indonesia thắng khó tin, vào chung kết FIFA ASEAN Cup gặp Thái Lan

Trước lượt trận cuối, Indonesia và Malaysia cùng có 4 điểm. Tuy nhiên, Malaysia sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, khiến cuộc đua ngôi đầu chỉ có thể được quyết định sau hai trận đấu diễn ra cùng giờ hôm nay.

Indonesia thắng khó tin, vượt Malaysia vào chung kết FIFA ASEAN Cup gặp Thái Lan (Ảnh: Bola)

Trong thế buộc phải thắng đậm, Indonesia nhanh chóng đẩy cao đội hình. Baker trở thành nhân vật nổi bật nhất khi liên tiếp lập công. Chỉ sau 11 phút, tiền đạo này đã đưa đội chủ nhà vượt lên bằng pha dứt điểm trong vòng cấm.

Indonesia sau đó tấn công như vũ bão và vô cùng hiệu quả, để kết thúc hiệp 1 với tỉ số lên tới 6-1.

Nhưng đó chưa phải là những gì đáng chú ý nhất của trận đấu này. Sau giờ nghỉ, Indonesia chủ động giảm nhịp độ khi đã tạo được khoảng cách rất lớn.

Tuy nhiên, những phút cuối trận lại diễn ra đầy sôi động. Phút 90, Vickery ghi bàn nâng tỉ số lên 7-1. Bangladesh đáp trả chỉ một phút sau với pha lập công của Farhann.

Nếu tỉ số 7-2 được giữ nguyên, Indonesia sẽ bị loại khi cùng giờ, Malaysia thắng Singapore 6-0 và vươn lên đầu bảng do hơn hiệu số. Và thế là trong vòng 2 phút từ 90+6 đến 90+7, Indonesia khiến CĐV nhà vỡ òa với 2 bàn liên tiếp của Dika và Baker, để ấn định chiến thắng 9-2, ngược dòng vượt qua Malaysia để giành ngôi nhất bảng A, đồng thời đoạt vé chung kết.

Đối thủ của thầy trò HLV John Herdman sẽ là Thái Lan, đội đã giành ngôi đầu bảng B sau chiến thắng 2-0 trước ĐT Việt Nam. Trong khi đó, Malaysia phải xuống chơi trận tranh hạng Ba, nhiều khả năng sẽ gặp Việt Nam.