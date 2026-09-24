Indonesia tăng tốc làm chủ tiêm kích Rafale mua từ Pháp

Tiêm kích Rafale của Không quân Indonesia và Không quân Pháp thực hiện các bài tập tiếp nhiên liệu trên không, ngày 23-9-2026

Cuộc huấn luyện diễn ra ngày 23-9 tại Căn cứ Không quân Halim Perdanakusuma, trong khuôn khổ chiến dịch Pegase 2026.

Sáu tiêm kích Rafale của Indonesia và Pháp cất cánh, hình thành đội hình quanh máy bay tiếp dầu đa nhiệm Airbus A330 MRTT của Pháp. Hai tiêm kích sau đó lần lượt tiếp cận các thiết bị tiếp dầu bố trí ở hai bên thân máy bay.

Indonesia đã đặt mua tổng cộng 42 tiêm kích Rafale của tập đoàn Dassault Aviation theo hợp đồng trị giá khoảng 8 tỷ USD.

Đơn hàng được triển khai theo 3 đợt gồm 6, 18 và 18 máy bay, nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân và từng bước thay thế các dòng chiến đấu cơ đã khai thác lâu năm.

Ba chiếc Rafale đầu tiên đã tới Căn cứ Không quân Roesmin Nurjadin ở Pekanbaru, đảo Sumatra, ngày 23-1-2026.

Đây là những máy bay đầu tiên trong lô 6 chiếc dự kiến được bàn giao trong năm nay. Indonesia sẽ tiếp tục nhận những máy bay còn lại theo từng đợt.

Việc huấn luyện tiếp dầu trên không giúp phi công Indonesia làm quen với một trong những năng lực quan trọng của Rafale.

Khi được tiếp nhiên liệu giữa không trung, tiêm kích có thể kéo dài thời gian làm nhiệm vụ, mở rộng bán kính tác chiến và hoạt động xa căn cứ hơn, phù hợp với yêu cầu bảo vệ không phận của một quốc gia quần đảo rộng lớn.

Pháp triển khai tới Jakarta 4 tiêm kích Rafale, hai máy bay vận tải A400M và ba máy bay tiếp dầu A330 MRTT.

Loại A330 MRTT có thể chở tới 110 tấn nhiên liệu và tiếp dầu đồng thời cho hai tiêm kích. Phái đoàn gồm khoảng 270 quân nhân và nhân viên kỹ thuật, lưu lại Indonesia từ ngày 20 đến 25-9.

Indonesia cũng đang xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đội Rafale, gồm trung tâm mô phỏng, huấn luyện và các công trình hỗ trợ kỹ thuật.

Rafale là tiêm kích đa nhiệm hai động cơ, có thể thực hiện nhiệm vụ phòng không, tấn công mặt đất, trinh sát và tác chiến trên biển.

Theo Antaranews