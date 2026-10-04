Indonesia tăng tốc khai thác dầu, hướng đến mốc 1 triệu thùng/ngày

Một trạm xăng ở khu trung tâm của Thủ đô Jakarta, Indonesia. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Indonesia đang tìm cách tăng tốc khai thác dầu khí bằng công nghệ tiên tiến của Mỹ, trong đó chú trọng ứng dụng siêu máy tính và phân tích dữ liệu địa chất, nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng sản lượng dầu thô lên 1 triệu thùng/ngày vào năm 2030.

Chia sẻ với báo giới ngày 3/10 tại Jakarta, Thứ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia Yuliot Tanjung cho biết nước này muốn tăng cường hợp tác giữa các tập đoàn dầu khí đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng dầu khí.

Theo ông Yuliot, công nghệ có thể giúp Indonesia lập bản đồ và đánh giá chính xác hơn các khu vực có tiềm năng dầu khí, từ đó hỗ trợ quá trình lựa chọn địa điểm thăm dò và nâng cao hiệu quả khai thác.

Trong chiến lược này, Indonesia đặc biệt quan tâm đến công nghệ của các doanh nghiệp dầu khí Mỹ. Trong chuyến tham dự Hội nghị Bộ trưởng G20 về Nguồn cung Năng lượng Dồi dào tại Houston, bang Texas, hồi giữa tháng 9, ông Yuliot đã tới thăm tập đoàn ExxonMobil.

Điều khiến Indonesia chú ý là năng lực xử lý dữ liệu dầu khí bằng siêu máy tính của ExxonMobil. Theo ông Yuliot, việc phân tích dữ liệu hiện không còn được thực hiện chủ yếu bằng phương pháp thủ công mà có thể được xử lý với tốc độ cao nhờ hệ thống máy tính chuyên dụng.

ExxonMobil đã hoạt động tại Indonesia trong nhiều năm. Theo Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia, tập đoàn Mỹ tham gia khai thác dầu tại mỏ Blok Cepu từ năm 2005. Mỏ này nằm trên địa bàn hai tỉnh Đông Java và Trung Java, hiện đóng góp khoảng 25-30% tổng sản lượng dầu thô của Indonesia, theo ExxonMobil.

Thách thức lớn đối với Jakarta là khoảng cách đáng kể giữa sản lượng hiện tại và mục tiêu đề ra. Indonesia đặt mục tiêu khai thác 610.000 thùng dầu/ngày trong năm 2026. Sang năm 2027, Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Bahlil Lahadalia đặt mục tiêu nâng sản lượng lên 612.500 thùng/ngày.

Trong khi đó, sản lượng thực tế của Indonesia trong tháng 9/2026 chỉ đạt khoảng 571.731 thùng/ngày. Như vậy, để đạt mốc 1 triệu thùng/ngày vào năm 2030, Indonesia sẽ phải bổ sung gần 390.000 thùng/ngày so với mục tiêu năm 2027, tương đương mức tăng hơn 63%.

Để thu hẹp khoảng cách này, Indonesia dự kiến mở thêm các giếng dầu, đẩy mạnh hoạt động thăm dò và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu suất tại các mỏ đang khai thác. Việc tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp dầu khí quốc tế được xem là một trong những hướng đi nhằm khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên còn tiềm năng.

Với mục tiêu 1 triệu thùng/ngày vào năm 2030, Indonesia đang đứng trước bài toán vừa mở rộng hoạt động thăm dò, vừa nâng hiệu quả khai thác các mỏ hiện hữu. Trong bối cảnh đó, công nghệ xử lý dữ liệu và phân tích địa chất bằng năng lực tính toán cao đang được Jakarta kỳ vọng trở thành một trong những công cụ giúp rút ngắn quá trình tìm kiếm và đánh giá các mỏ dầu khí tiềm năng./.