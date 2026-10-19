Indonesia: Tăng mạnh dự trữ gạo để ứng phó với El Nino

Kho gạo của Cơ quan Hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog). Ảnh: Đỗ Quyên/PV TTXVN tại Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Nông nghiệp kiêm người đứng đầu Cơ quan Lương thực Quốc gia Indonesia (Bapanas) Andi Amran Sulaiman ngày 19/10 cho biết chính phủ đã chủ động chuẩn bị dự trữ gạo trong 2 năm qua để ứng phó với El Nino và nguy cơ hạn hán kéo dài. Phát biểu với báo giới, ông khẳng định nguồn dự trữ hiện vẫn còn ở mức cao, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu tự chủ lương thực bền vững. Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia, việc tăng dự trữ lương thực giúp nước này chủ động ứng phó với nguy cơ lượng mưa suy giảm do El Nino.

Phía Bapanas cho biết lượng gạo dự trữ do chính phủ quản lý hiện đạt 4,5 triệu tấn, tăng gần 200% so với mức 1,51 triệu tấn ghi nhận vào tháng 10/2023. Theo Bapanas, toàn bộ lượng gạo dự trữ tăng thêm trong giai đoạn được đề cập đều có nguồn gốc từ sản xuất trong nước.