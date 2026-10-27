Indonesia tăng cường máy bay gieo mây ứng phó cháy rừng

Trực thăng thả nước dập đám cháy đất tại tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Lực lượng Không quân Indonesia cho biết chiến dịch đã tạo mưa tại một số khu vực ở Nam Sumatra ngày 26/10, trong khi chính phủ mở rộng hoạt động điều chỉnh thời tiết tại những địa bàn có nguy cơ cháy cao.

Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), các máy bay vận tải quân sự Hercules và CN-295 đã rải natri clorua và đá khô vào các tầng mây nhằm kích thích quá trình hình thành mưa. Hoạt động dự kiến kéo dài nhiều ngày, tùy thuộc điều kiện khí quyển.

Người đứng đầu BMKG Teuku Faisal Fathani cho biết đây là chiến dịch điều chỉnh thời tiết có quy mô lớn nhất từng được thực hiện tại Indonesia. Theo ông, điều kiện hình thành mây tại Trung Kalimantan dự kiến tiếp tục thuận lợi đến ngày 30/10, trong khi mật độ mây tại Nam Sumatra có thể tăng từ ngày 27/10, tạo thêm cơ hội triển khai gieo mây.

Chiến dịch có sự phối hợp giữa BMKG, Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa quốc gia (BNPB), Bộ Lâm nghiệp và Lực lượng Vũ trang Indonesia. Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới quốc gia (BRIN) cùng chính quyền địa phương cũng tham gia hỗ trợ phân tích khí tượng, chuẩn bị vật liệu gieo mây và điều phối phương tiện.

Hoạt động tập trung vào các khu vực đang xảy ra cháy, đặc biệt là những vùng đất than bùn, nơi đám cháy có thể âm ỉ dưới bề mặt và khó kiểm soát. Để xác định địa bàn ưu tiên, BMKG đã xây dựng bản đồ rủi ro cháy rừng theo tuần đến hết tháng 11, nhằm tập trung nguồn lực vào những khu vực có nguy cơ cao, đồng thời tận dụng các khoảng thời gian điều kiện khí tượng thuận lợi để tăng khả năng tạo mưa.

Trong khi các hoạt động gieo mây được mở rộng, hậu quả đối với sức khỏe cộng đồng ngày càng đáng lo ngại. Tại thành phố Palangka Raya, thủ phủ tỉnh Trung Kalimantan trên đảo Borneo, chính quyền đã phải triển khai xe buýt trang bị oxy để hỗ trợ những người gặp khó khăn về hô hấp do khói mù. Đây là một trong những biện pháp khẩn cấp nhằm giúp người dân đối phó với tình trạng không khí ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo số liệu Bộ Y tế Indonesia, từ tháng 8 đến nay, cả nước đã ghi nhận khoảng 350.000 trường hợp mắc bệnh hô hấp liên quan đến khói mù do cháy rừng. Riêng Trung Kalimantan có khoảng 31.000 trường hợp. Chỉ số ô nhiễm không khí tại một số khu vực đã vượt 1.000, cao hơn nhiều so với ngưỡng 300 được coi là nguy hại.