Indonesia sử dụng đá khô và muối để chống khói mù

Khói mù do cháy rừng và cháy đất bao trùm thành phố Palangka Raya, tỉnh Trung Kalimantan, Indonesia, ngày 12/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ngày 20/10, Thứ trưởng Giao thông vận tải Prasetyo Hadi cho biết đá khô được sử dụng để thúc đẩy sự hình thành mây, sau đó là rải muối natri clorua để kích thích mưa. Các hoạt động đang được tiến hành tại các tỉnh Nam Sumatra, Trung Kalimantan, Nam Kalimantan và Tây Kalimantan.

Tại Nam Sumatra, đã có 8 chuyến bay được thực hiện kể từ ngày 16/10, rải 1,6 tấn muối và 4 tấn đá khô. Các quan chức báo cáo nồng độ PM2.5 giảm và tầm nhìn được cải thiện sau các hoạt động này.

Tây Kalimantan đã thực hiện 107 chuyến bay gieo mây kể từ ngày 22/8, sử dụng tổng cộng 98,8 tấn muối.

Trong khi đó, tỉnh Kalimantan Trung ương và Kalimantan Nam đã thực hiện lần lượt 48 và 23 chuyến bay, với ước tính lượng mưa đạt 67,45 triệu và 222,67 triệu m3.

Cháy rừng và cháy đất, thường liên quan đến việc phá rừng và trầm trọng hơn do thời tiết khô hạn, đã gây ra hiện tượng khói mù lan rộng khắp các vùng của Indonesia và các nước láng giềng.