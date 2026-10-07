Indonesia sắp tiếp nhận tiêm kích J-10CE đầu tiên từ Trung Quốc

Tiêm kích J-10C

Theo truyền thông Indonesia, lô máy bay đầu tiên dự kiến được bàn giao vào khoảng tháng 4-2027. Tuy nhiên, số lượng tiêm kích trong đợt giao đầu tiên, tổng quy mô đơn hàng và tiến độ thực hiện hợp đồng chưa được công bố chính thức.

Khi được hỏi về thời điểm J-10 tới Indonesia, Tham mưu trưởng Không quân Indonesia, ông Mohamad Tonny Harjono, chỉ trả lời: “Hãy chờ xem”.

Một số nguồn tin trước đây đề cập các phương án mua 12, 24 hoặc 42 máy bay. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Indonesia chưa xác nhận con số cuối cùng cũng như cấu hình trang bị, gói vũ khí hoặc phương án bố trí lực lượng.

Tiêm kích J-10C

J-10CE là biến thể xuất khẩu của tiêm kích đa nhiệm J-10C do Tập đoàn Công nghiệp máy bay Thành Đô phát triển.

Đây là máy bay chiến đấu một động cơ, có thể thực hiện nhiệm vụ phòng không, đánh chặn, tấn công mặt đất và tác chiến trên biển.

Năng lực tác chiến của J-10CE phụ thuộc vào cấu hình mà Indonesia lựa chọn. Nếu được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động, hệ thống tác chiến điện tử hiện đại và tên lửa không đối không tầm xa, máy bay có thể tăng đáng kể khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn mục tiêu ngoài tầm nhìn.

Indonesia hiện triển khai hợp đồng mua 42 tiêm kích Rafale của Pháp. Nếu tiếp nhận thêm J-10CE, không quân nước này sẽ vận hành các máy bay chiến đấu có nguồn gốc từ Mỹ, Nga, Pháp, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Theo SCMP