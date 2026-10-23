Indonesia phạt kỷ lục gần 117 triệu USD vì vi phạm thị trường chứng khoán

Nhân viên văn phòng giao dịch hối đoái kiểm đếm tiền giấy rupiah tại Indonesia. Ảnh: TTXVN phát

Đây là mức phạt cao nhất từ trước đến nay của cơ quan này, trong bối cảnh Indonesia đẩy mạnh cải cách thị trường vốn sau cảnh báo của tổ chức cung cấp chỉ số MSCI về nguy cơ hạ phân loại thị trường chứng khoán nước này.

Chủ tịch OJK Friderica Widyasari Dewi cho biết cơ quan này đã chuyển quyết định xử phạt tới các bên bị xác định vi phạm quy định giao dịch liên quan đến ba doanh nghiệp gồm PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, PT Barito Renewables Energy Tbk và PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Danh tính các bên bị xử phạt chỉ được công bố dưới dạng chữ viết tắt.

Trong đó, một công ty được xác định là SMT bị phạt 1.500 tỷ rupiah (83,33 triệu USD) vì thao túng giá cổ phiếu Dian Swastatika Sentosa, khiến giá tăng mạnh. Doanh nghiệp này thuộc tập đoàn Sinar Mas, hoạt động trong các lĩnh vực khai khoáng và năng lượng.

Một công ty có tên AH Ltd bị phạt 500 tỷ rupiah vì che giấu thông tin trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Barito Renewables Energy, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng địa nhiệt.

Trong khi đó, TC Pte Ltd bị phạt 100 tỷ rupiah vì hành vi tương tự liên quan đến đợt IPO của Petrindo Jaya Kreasi, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản.

Theo OJK, các bên có liên quan đến cổ đông kiểm soát của Barito Renewables Energy và Petrindo Jaya Kreasi đã che giấu mối liên hệ với những cổ đông này, đồng thời nắm giữ lượng lớn cổ phiếu trước các đợt IPO, làm hạn chế số cổ phiếu có thể giao dịch trên thị trường. Cả hai doanh nghiệp đều do tỷ phú Indonesia Prajogo Pangestu kiểm soát.

Ba doanh nghiệp bị nêu tên từng thuộc các chỉ số của MSCI nhưng đã bị loại khỏi các chỉ số này hồi đầu năm nay. Sau khi OJK công bố các quyết định xử phạt, cả ba doanh nghiệp đều tuyên bố tôn trọng các biện pháp thực thi pháp luật và cam kết tuân thủ quy định. Tập đoàn Sinar Mas và ông Prajogo Pangestu chưa đưa ra bình luận ngay về vụ việc.

Ngoài các khoản phạt trên, OJK cho biết đã xử phạt một số công ty chứng khoán vì vi phạm quy định thị trường và tạm thời đình chỉ giấy phép bảo lãnh phát hành của hai cá nhân. Danh tính các bên liên quan trong những trường hợp này cũng chỉ được công bố dưới dạng chữ viết tắt.

Các biện pháp trên nằm trong chương trình cải cách thị trường vốn của Indonesia, được thúc đẩy sau khi MSCI cảnh báo có thể hạ phân loại cổ phiếu nước này từ thị trường mới nổi xuống thị trường độc lập (standalone market) do lo ngại Indonesia chưa xử lý hiệu quả các hành vi giao dịch phối hợp.

Cảnh báo này gây sức ép lên thị trường và làm dấy lên quan ngại về tính minh bạch cũng như sức hấp dẫn của chứng khoán Indonesia đối với nhà đầu tư quốc tế.

Việc áp mức phạt kỷ lục cho thấy Indonesia đang tăng cường thực thi quy định nhằm chấn chỉnh hoạt động giao dịch và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp cải cách sẽ còn phụ thuộc vào khả năng nâng cao tính minh bạch và ngăn chặn các hành vi thao túng thị trường trong thời gian tới.