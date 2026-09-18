Indonesia: Phát hiện 3 thi thể vụ lật tàu khách Virgo Transport 8

Lực lượng cứu hộ chuyển hành khách được giải cứu sau vụ lật tàu trên biển Java, Indonesia ngày 13/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tàu Virgo Transport 8 chở 243 người, đi từ Surabaya (tỉnh Đông Java), đến Banjarmasin (tỉnh Nam Kalimantan), bị lật trong điều kiện thời tiết xấu tại vùng biển Java rạng sáng 13/9. Lực lượng cứu hộ Indonesia đang triển khai chiến dịch trục vớt con tàu này. Sau nhiều ngày gặp khó khăn do dòng chảy mạnh và sóng lớn, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được xác tàu, tìm thấy một số thi thể và được đưa ra ngoài. Tuy nhiên, điều kiện dưới nước tiếp tục hạn chế hoạt động của thợ lặn.

Indonesia hiện chuyển sang phương án trục vớt và đưa tàu vào vùng nước nông hơn, để thuận lợi cho công tác tìm kiếm người mất tích bên trong. Chiến dịch có sự tham gia của Hải quân, cảnh sát biển, lực lượng cứu hộ và đơn vị vận hành tàu, với 8 tàu và 2 trực thăng được triển khai hỗ trợ.

Trước đó, Hải quân Indonesia đã điều tàu KRI Canopus tham gia tìm kiếm dưới nước. Tàu được trang bị thiết bị bay không người lái dưới nước, máy đo hồi âm đa tia và phương tiện điều khiển từ xa (ROV), nhằm lập bản đồ đáy biển và hỗ trợ tìm kiếm khi điều kiện thời tiết không cho phép thợ lặn hoạt động.

* Trong một diễn biến khác, lực lượng cứu hộ Indonesia ngày 18/9 đã chấm dứt chiến dịch tìm kiếm 8 người mất tích tại eo biển Sunda, sau 10 ngày không có kết quả. Nhóm này gồm 5 nhà báo và 3 thành viên thủy thủ đoàn, mất tích khi di chuyển bằng xuồng cao tốc để tác nghiệp về hoạt động phun trào của núi lửa Anak Krakatau.

Nhóm nhà báo rời bờ ngày 7/9 để ghi hình hoạt động của Anak Krakatau, sau đó mất liên lạc và lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm trong 10 ngày nhưng không phát hiện dấu vết của những người mất tích.

Basarnas cho biết dù chính thức dừng chiến dịch, cơ quan này vẫn sẽ thông báo về chiếc xuồng mất tích tới các tàu hoạt động qua eo biển Sunda và sẵn sàng nối lại tìm kiếm nếu có thông tin hoặc dấu hiệu mới.