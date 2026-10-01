Indonesia phá dỡ khu "biệt thự" nhà tù, thu giữ rượu whisky và ti vi màn hình lớn

Nhà chức trách Indonesia dùng máy xúc phá dỡ 10 căn nhà trong khu nhà tù. (Ảnh: AP)

Theo Kênh Tin tức châu Á CNA, 10 căn nhà trong khu vực Nhà tù hạng IIA Cibinong, tỉnh Tây Java bị xác định là công trình xây dựng trái phép và đã bị san phẳng.

Trước khi phá dỡ, nhân viên đã chuyển giường chiếu, sofa, tủ, tủ lạnh, ti vi và các vật dụng khác ra ngoài. Lực lượng thực thi pháp luật cũng phát hiện bia, whisky và các loại rượu khác trong tủ lạnh.

Bia, whisky và các loại rượu khác được tìm thấy tại hiện trường. (Ảnh: AP)

Phó Chủ tịch Ủy ban 13 Quốc hội Andreas Hugo Pareira cho biết các vật dụng như ti vi, tủ lạnh và rượu được báo chí đề cập trước đó là có thật. Ông yêu cầu lực lượng chức năng chụp ảnh, lập biên bản và niêm phong những vật dụng này để làm chứng cứ cho các bước điều tra tiếp theo.

Bước đầu điều tra phát hiện hành vi lạm quyền

Tổng Thanh tra Bộ Di trú và Cải huấn Rudi Setiawan cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vụ việc liên quan đến hành vi lạm quyền. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác định được người chịu trách nhiệm và cần tiếp tục điều tra các lời khai, chứng cứ liên quan.

Ông Rudi Setiawan cho biết nhà chức trách đã nắm được thông tin về một số người từng ở trong khu nhà này và sẽ điều tra thêm để làm rõ ai đã cho phép họ vào ở.

Nhà chức trách cũng đang điều tra nguồn gốc của các thiết bị trong phòng tập thể thao và máy mô phỏng đánh golf trong khu nhà.

Bộ Di trú và Cải huấn dự kiến báo cáo kết quả điều tra ban đầu với Quốc hội Indonesia vào tuần tới.

Trước đó phát hiện phạm nhân ở nhà sang trọng

Theo tin đã đưa, ngày 23/9, khi kiểm tra đột xuất Nhà tù Cibinong, Văn phòng Thanh tra Quốc hội Indonesia phát hiện có phạm nhân ở trong các căn nhà vốn dành cho cán bộ nhà tù.

Một số căn có phòng khách, phòng ngủ, ti vi, tủ lạnh và điều hòa. Gần đó còn có thiết bị tập thể dục, khu đậu xe sang và máy mô phỏng đánh golf đang được xây dựng. Các thanh tra viên nghi ngờ một số phạm nhân đã trả tiền để được ở.

Nhà tù Cibinong rộng khoảng 4 héc-ta và đang giam giữ hơn 1.800 phạm nhân, vượt xa sức chứa thiết kế. Trong số này có những người bị kết án vì tham nhũng và các tội phạm nghiêm trọng khác.

Sau khi vụ việc bị phơi bày, 5 cán bộ, trong đó có Giám thị Wisnu Hani Putranto, đã bị đình chỉ chức vụ. Nhà chức trách cũng đã lấy lời khai của 52 phạm nhân.

8world.com, AFP