Hiện trường vụ hoả hoạn tại nhà máy bánh kẹo PT Fonusa Agung Mulia. Ảnh:XINHUA

Theo tờ South Morning China Post (Trung Quốc), trước đó, ngày 22-11, cảnh sát Indonesia đã đưa 24 túi đựng thi thể ra khỏi đống đổ nát của khu vực nhà máy. Cảnh sát cho biết con số nạn nhân tử vong cụ thể hiện chưa thể xác định do một túi đựng thi thể có thể chứa phần thi thể của nhiều người.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 21-11. Giới chức trách cho biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra mở rộng. Theo Giám đốc điều hành công ty Steven Wijaya, thời điểm ngọn lửa bùng phát có khoảng 300 người đang có mặt trong khuôn viên nhà máy, trong đó khoảng 65 công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trong số này có có 24 người đã trở về nhà, 4 người đang được điều trị y tế, 29 người vẫn đang mất tích. Tung tích của 8 người khác vẫn chưa được xác nhận.

Thi thể các nạn nhân thiệt mạng không thể nhận dạng bằng mắt thường, buộc lực lượng chức năng phải thu thập mẫu ADN từ thân nhân và vật dụng cá nhân của các công nhân mất tích.

Quá trình nhận dạng có thể kéo dài từ hai đến ba tuần.