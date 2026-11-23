AP đưa tin, vụ hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy PT Fonusa Agung Mulia ở tỉnh Banten, Indonesia, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 21/11. Phần lớn đám cháy đã được khống chế vào hôm 22/11, nhưng một số khu vực vẫn chưa thể tiếp cận được.

Vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 5 công nhân bị thương trong khi 34 người khác vẫn mất tích.

Khói bốc lên từ một nhà máy sản xuất kẹo sau vụ hỏa hoạn ở Serang, tỉnh Banten, Indonesia, ngày 22/11/2026. Ảnh: AP/Dziki Oktomauliyadi.

Giám đốc điều hành của công ty, Steven Wijaya, cho biết trong một cuộc họp báo chung với chính quyền ở Serang hôm 22/11 rằng khoảng 300 công nhân đang ở bên trong khu phức hợp nhà máy, và 65 công nhân được cho là đang ở khu vực bị ảnh hưởng khi hỏa hoạn bùng phát.

"Tính đến chiều 22/11, đã có 24 công nhân trở về nhà. Chúng tôi vô cùng lo ngại trước thảm kịch này. Chúng tôi đã thiết lập một đường dây nóng để người thân tìm kiếm thông tin về các thành viên gia đình mất tích và đang duy trì liên lạc thường xuyên với các gia đình bị ảnh hưởng”, ông Steven Wijaya cho hay.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 34 nạn nhân vẫn mất tích. Các nhân viên cứu hỏa đã tiến hành các hoạt động làm mát tích cực trước khi có thể tiếp cận tất cả khu vực của nhà máy.

Nhiều người thân lo lắng chờ đợi tin tức bên ngoài nhà máy bị cháy rụi.

Theo ông Wijaya, nhà máy thường xuyên tiến hành các cuộc diễn tập khẩn cấp và sơ tán phối hợp với lực lượng cứu hỏa địa phương. Ông nói rằng cơ sở này có đầy đủ các tuyến đường sơ tán và hệ thống phòng cháy chữa cháy, bao gồm cả trụ cứu hỏa và nguồn nước dự trữ, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hiện hành và vẫn hoạt động tốt vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn.