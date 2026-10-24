Indonesia nỗ lực dập lửa bảo vệ các khu rừng bảo tồn ở Đông Java

Lính cứu hỏa dập đám cháy đất tại tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tại cuộc họp phối hợp ứng phó cháy rừng ngày 23/10 ở thành phố Batu, tỉnh Đông Java, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) - Trung tướng Kristomei Sianturi - cho biết lực lượng chức năng đang bổ sung phương tiện chữa cháy trên không nhằm đẩy nhanh tiến độ khống chế các đám cháy.

Tướng Kristomei thông báo BNPB sẽ điều thêm trực thăng thả nước từ tỉnh Nam Kalimantan đến Malang. 1 máy bay phục vụ hoạt động điều chỉnh thời tiết (OMC) từ Tây Kalimantan cũng đã được điều động để hỗ trợ công tác ứng phó cháy rừng và đất tại Đông Java.

Trước đó, chính quyền tỉnh Đông Java đã triển khai 462 lượt máy bay thả nước để dập lửa. Lực lượng chức năng còn sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng phun 100 lít nước, giúp tiếp cận những khu vực vách núi dốc mà lực lượng chữa cháy trên mặt đất khó thực hiện được.

Song song với hoạt động chữa cháy, quân đội, cảnh sát và chính quyền địa phương cũng tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý các hành vi gây cháy rừng. Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Indonesia - Đại tướng Tandyo Budi Revita - nhấn mạnh lực lượng phối hợp sẽ tập trung ngăn chặn các hành vi vi phạm, hạn chế nguy cơ phát sinh những điểm cháy mới.

Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Thảm họa Khu vực Đông Java (BPBD), địa phương này ghi nhận 184 vụ cháy rừng và đất tại 26 huyện, thành phố, với tổng diện tích bị cháy lên đến hơn 11.400 ha. Đáng chú ý, hơn 77% diện tích cháy nằm trong các khu rừng bảo tồn, làm gia tăng nguy cơ tổn hại hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Quyết định bổ sung phương tiện chữa cháy trên không, kết hợp với lực lượng tại chỗ và các biện pháp giám sát, là những nỗ lực của Indonesia nhằm sớm kiểm soát các đám cháy, hạn chế thiệt hại đối với rừng bảo tồn và các khu vực du lịch ở Đông Java.