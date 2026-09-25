Indonesia nhảy 7 bậc, vượt Việt Nam trên bảng vàng ASIAD 2026

Ở ngày thi đấu thứ 5 Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026 (24-9), Indonesia có tấm huy chương Vàng đầu tiên đến từ môn cầu lông.

Đội tuyển cầu lông nam Indonesia tạo nên một trong những màn ngược dòng ấn tượng nhất tại ASIAD 2026 khi đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-2 trong trận chung kết đồng đội nam, qua đó giành huy chương Vàng Á vận hội sau 28 năm chờ đợi.

Cầu lông giành huy chương Vàng quý giá cho Indonesia

Indonesia vượt Việt Nam, Singapore trên bảng tổng sắp huy chương sau ngày 24-9

Thành tích không chỉ giải "cơn khát vàng" mà còn giúp Indonesia thăng tiến mạnh mẽ trên bảng tổng sắp huy chương.

Từ vị trí 23/46 ở ngày thi đấu trước, Indonesia sau ngày thi 24-9 đã nhảy lên hạng 16, với 1 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 15 huy chương Đồng.

Xét riêng khu vực Đông Nam Á, Indonesia vượt lên Việt Nam (hạng 20) và Singapore (hạng 19) nhờ hơn về số huy chương Bạc, và xếp sau Malaysia (3 huy chương Vàng, hạng 11) và Thái Lan (5 huy chương Vàng, hạng 7).

Tại ASIAD 2026, Indonesia và Việt Nam cùng đặt chỉ tiêu tối thiểu 4 huy chương vàng. Việt Nam cử 349 VĐV tranh tài ở 33 môn, trong khi Indonesia có 432 VĐV góp mặt ở 35 môn thi của đại hội.

Tốp 3 bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 vẫn lần lượt là Trung Quốc (80 huy chương Vàng), Nhật Bản (20 huy chương Vàng) và Hàn Quốc (10 huy chương Vàng).