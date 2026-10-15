Indonesia nhắm tới 60,5 tỷ USD dư địa xuất khẩu sang 4 thị trường lớn

Theo Antara News, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cho biết trong thông cáo ngày 14/10 rằng chính phủ nước này đang tìm cách thúc đẩy xuất khẩu sang 4 thị trường trọng điểm gồm Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản.

Ông Airlangga Hartarto đánh giá hàng hóa Indonesia vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng tại các thị trường này. Theo ông, Indonesia cần xây dựng chiến lược xuất khẩu phù hợp với từng nhóm hàng và từng thị trường để thu hẹp khoảng cách giữa kim ngạch xuất khẩu hiện tại và tiềm năng xuất khẩu.

“Cách tiếp cận này tập trung vào việc xác định những mặt hàng có năng lực xuất khẩu cao, đánh giá khoảng cách giữa kim ngạch xuất khẩu của Indonesia và nhu cầu nhập khẩu của các nước đối tác, đồng thời giải quyết những trở ngại mà doanh nghiệp đang gặp phải,” ông Airlangga cho biết trong thông cáo.

Theo Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia, Trung Quốc là thị trường có dư địa xuất khẩu lớn nhất trong bốn nước trên, ước tính đạt 31 tỷ USD. Các nhóm hàng Indonesia còn nhiều dư địa xuất khẩu sang Trung Quốc gồm khoáng sản, kim loại và sản phẩm chế biến từ các nguyên liệu này, máy móc, thiết bị điện tử, sản phẩm giấy, cao su, nhựa và hóa chất.

Dư địa xuất khẩu của Indonesia sang Mỹ ước tính đạt 14 tỷ USD, tiếp đến là Ấn Độ với 10 tỷ USD và Nhật Bản với 5,5 tỷ USD. Tổng dư địa xuất khẩu chưa được khai thác tại bốn thị trường ước tính đạt 60,5 tỷ USD.

“Kết quả đánh giá cho thấy việc thúc đẩy xuất khẩu không chỉ đòi hỏi tìm kiếm các thị trường mới mà còn cần tăng cường sự hiện diện của Indonesia tại những thị trường xuất khẩu truyền thống,” ông Airlangga nhận định.

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto. Ảnh: Facebook/@ Airlangga Hartarto﻿ (tài khoản Facebook của ông Airlangga)

Để tận dụng dư địa xuất khẩu tại bốn thị trường trên, Chính phủ Indonesia dự kiến điều chỉnh năng lực sản xuất trong nước theo nhu cầu của từng thị trường nhập khẩu, ông Airlangga cho biết. Các lĩnh vực được ưu tiên bao gồm khai khoáng, nông nghiệp, cây công nghiệp, thủy sản và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Indonesia cũng có kế hoạch đánh giá tiềm năng xuất khẩu của các sản phẩm điện tử, công nghệ và viễn thông.

Bộ trưởng Airlangga cho biết chính phủ sẽ tăng cường phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất khẩu. Các biện pháp trọng tâm gồm cải cách quy định, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu và tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật.

Theo ông Airlangga, việc triển khai đồng bộ các giải pháp này được kỳ vọng giúp Indonesia tăng kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản, đồng thời đa dạng hóa hàng hóa xuất khẩu và nâng cao giá trị gia tăng.

Tùng Dương