Indonesia nguy cơ mất 4 cầu thủ tại FIFA ASEAN Cup 2026

FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ còn ít ngày nữa sẽ khởi tranh, nhưng Indonesia đã phải đối mặt với bài toán lực lượng. Các cầu thủ Adrian Wibowo, Miliano Jonathans và Mees Hilgers vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir thừa nhận khả năng góp mặt của bộ ba này vẫn chưa được đảm bảo.

Cầu thủ Jay Idzes. Ảnh: KOMPAS.COM/SUCI RAHAYU

Trong khi đó, tình trạng của đội trưởng Jay Idzes khiến Indonesia lo lắng nhiều hơn.

Hậu vệ đang khoác áo Sassuolo phải rời sân ở phút 81 trong trận thắng Juventus 3-2 tại Serie A sau khi gặp vấn đề về chấn thương. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về loại chấn thương mà Jay Idzes gặp phải.

Trong kế hoạch của HLV Herdman, Idzes là một trong những nhân tố quan trọng nhất ở hàng phòng ngự và đồng thời giữ vai trò đội trưởng.

Jay Idzes cũng không phải cái tên xa lạ với đội tuyển Việt Nam. Trung vệ này từng cùng Indonesia đối đầu Việt Nam hai lần trong tháng 3/2024, Jay Idzes đã cùng Indonesia có chiến thắng 1-0 trên sân Bung Karno và 3-0 tại Mỹ Đình. Đáng chú ý, Idzes ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận thắng 3-0.

Nếu Jay Idzes không thể tham dự FIFA ASEAN Cup sẽ là tổn thất rất lớn đối với Indonesia.

Với tình hình hiện tại, khả năng 4 cầu thủ Adrian Wibowo, Miliano Jonathans, Mees Hilgers và Jay Idzes góp mặt cùng Indonesia tại FIFA ASEAN Cup 2026 phụ thuộc vào tiến trình hồi phục và đánh giá y tế trước giải đấu.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 25/9 đến 5/10. Indonesia là chủ nhà và nằm ở bảng A cùng Malaysia, Singapore và Bangladesh.