Indonesia nâng đóng góp của kinh tế sáng tạo lên hơn 8% GDP vào năm 2029

Một góc thủ đô Jakarta, Indonesia. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Thế giới về Kinh tế Sáng tạo (WCCE) 2026 diễn ra ở Jakarta từ ngày 22-23/10, Bộ trưởng Kế hoạch Phát triển Quốc gia kiêm Trưởng ban Cơ quan Kế hoạch Phát triển Quốc gia (Bappenas) Rachmat Pambudy cho biết kinh tế sáng tạo đã được xác định là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Indonesia.

Theo ông, Kế hoạch Phát triển Trung hạn Quốc gia đặt mục tiêu gia tăng đóng góp của lĩnh vực này vào nền kinh tế, đồng thời tạo thêm giá trị từ các sản phẩm dựa trên ý tưởng và sở hữu trí tuệ.

Năm 2025 lĩnh vực này thu hút khoảng 183.000 tỷ rupiah (11,44 tỷ USD) vốn đầu tư, đạt kim ngạch xuất khẩu gần 32 tỷ USD và tạo việc làm cho khoảng 27 triệu người Indonesia.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Rachmat nhấn mạnh yêu cầu phát triển kinh tế sáng tạo không chỉ dừng ở việc gia tăng sản lượng hay quy mô thị trường, mà cần đưa các ý tưởng, tác phẩm và sáng kiến trong nước tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn.

Theo ông, những sản phẩm như câu chuyện, thiết kế, phim ảnh và trò chơi điện tử cần được phát triển thành tài sản kinh tế có khả năng tạo thu nhập bền vững, đồng thời bảo đảm người sáng tạo được hưởng lợi công bằng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Indonesia đang hoàn thiện hệ sinh thái kinh tế sáng tạo thông qua hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp, giới học thuật và cộng đồng; mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, đồng thời bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đây là những yếu tố quan trọng giúp các sản phẩm sáng tạo trong nước nâng cao sức cạnh tranh và tiếp cận thị trường quốc tế.

Ông Rachmat cũng lưu ý chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách thức sản xuất, phân phối và định giá các sản phẩm sáng tạo. Vì vậy, chính sách phát triển công nghệ cần đi đôi với cơ chế bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo.

Theo Bộ trưởng Rachmat, trong khi tài nguyên thiên nhiên phân bố không đồng đều và nguồn vốn thường tập trung ở một số khu vực, năng lực sáng tạo có thể xuất hiện ở mọi cộng đồng. Do đó, thách thức của Indonesia là tạo điều kiện để tài năng ở các địa phương đều có cơ hội phát triển, qua đó mở rộng nguồn lực tăng trưởng và nâng cao tính bao trùm của nền kinh tế.