Indonesia muốn nhập tịch thêm cầu thủ để hướng đến vòng loại World Cup 2030

Đội tuyển Indonesia đang hướng đến những mục tiêu lớn hơn sau khi giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman, đội bóng xứ vạn đảo tiếp tục tìm kiếm những cầu thủ có gốc gác Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng đội hình.

Indonesia hướng tới tấm vé dự World Cup 2030.

Theo truyền thông Indonesia, nhà cầm quân người Anh muốn bổ sung thêm những nhân tố phù hợp để tăng khả năng cạnh tranh tại Asian Cup 2027, đồng thời chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2030.

Nói về kế hoạch này, HLV John Herdman cho biết ông vẫn đang theo dõi một số cầu thủ mới có khả năng khoác áo đội tuyển Indonesia.

"Hiện có những cầu thủ mới mà tôi đang theo dõi. Tôi muốn đưa họ vào đội hình của mình", ông Herdman cho biết.

Nhà cầm quân người Anh cũng kỳ vọng thành công ở giải đấu khu vực sẽ giúp Indonesia trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với các cầu thủ có nguồn gốc Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài.

"Tôi luôn quan sát các trận đấu có liên quan đến cầu thủ có gốc gác Indonesia ở khắp nơi. Tôi hy vọng chiến thắng tại FIFA ASEAN Cup sẽ tạo cú hích cho đội tuyển Indonesia, kích thích cầu thủ có gốc gác Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài về khoác áo đội tuyển quốc gia", HLV Herdman chia sẻ.

8 cầu thủ mới có thể được nhập tịch và khoác áo đội tuyển Indonesia trong thời gian tới gồm Tristan Schenkhuizen (sinh tại Hà Lan), Julian Oerip (Hà Lan), Jenson Seelt (Hà Lan), Tristan Gooijer (Hà Lan), Dean Zandbergen (Hà Lan), Demiane Agustien (Hà Lan), Pascal Struijk (Bỉ) và Jayden Oosterwolde (Hà Lan).

Trong số những cái tên được nhắc đến, trường hợp Demiane Agustien nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí Indonesia.

Theo Bola.com, Agustien sinh năm 2007 tại Hà Lan. Cầu thủ 19 tuổi hiện thuộc đội trẻ Arsenal và có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ cánh.

Bà ngoại của Agustien sinh ra tại Indonesia và đây là cơ sở để các bên xem xét khả năng cầu thủ này xin nhập quốc tịch Indonesia.

Đáng chú ý, HLV John Herdman đang tìm kiếm thêm những cầu thủ có thể đảm nhiệm các vị trí trên hàng công.

Với khả năng chơi ở nhiều vị trí trên hàng công, Agustien được xem là một trong những cầu thủ có đặc điểm chuyên môn phù hợp với nhu cầu của đội tuyển Indonesia.

Theo Bola, cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Tư pháp Indonesia, ông Noor Korompot, cho biết đội ngũ pháp lý của PSSI đang nghiên cứu khả năng nhập tịch cho cầu thủ thuộc biên chế Arsenal.

“Hy vọng quá trình này sẽ diễn ra suôn sẻ. Đội ngũ pháp lý của PSSI đang làm việc về vấn đề này. Nguyên tắc vẫn không thay đổi so với quy trình nhập tịch trước đây và chỉ áp dụng cho các cầu thủ có gốc Indonesia", ông Noor Korompot cho biết.

Dù vậy, trường hợp của Agustien còn có những vấn đề cần được làm rõ liên quan đến điều kiện thi đấu quốc tế.

Cầu thủ này từng khoác áo đội U17 Curacao tại giải U17 CONCACAF 2023, đồng thời thi đấu cho đội U19 Hà Lan tại vòng loại U19 châu Âu 2026.

Theo quy định của FIFA, việc một cầu thủ từng thi đấu cho các đội tuyển trẻ không đồng nghĩa với việc họ hoàn toàn mất quyền chuyển sang đại diện cho quốc gia khác.

Tuy nhiên, cầu thủ phải đáp ứng những điều kiện cụ thể về quốc tịch và tư cách thi đấu. Do đó, khả năng Agustien khoác áo Indonesia vẫn cần được cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Bóng đá Indonesia đang có những bước tiến đáng kể trong những năm gần đây nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ. Giờ đây, họ đang hướng tới những mục tiêu lớn hơn tại Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030.