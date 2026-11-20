Trường Bách khoa Du lịch NHI Bandung, tỉnh Tây Java tham gia đào tạo lao động cho Chương trình SMK Go Global

Trong bối cảnh đó, nước này triển khai Chương trình đào tạo nghề hướng tới thị trường lao động quốc tế (SMK Go Global) nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của lao động Indonesia và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nhân lực tại nhiều quốc gia.

Đây là một trong những chương trình ưu tiên và thuộc nhóm “hành động nhanh” mà Chính phủ Tổng thống Prabowo Subianto đặt ra, mục tiêu là đào tạo 500.000 lao động trong giai đoạn 2026-2029, đáp ứng thị trường quốc tế theo lộ trình tăng dần qua từng năm. Toàn bộ kinh phí đào tạo được ngân sách nhà nước chi trả.

Các học viên thực hành trình diễn pha chế nghệ thuật quầy bar.

SMK Go Global được Indonesia triển khai với sự phối hợp của 12 bộ, ngành và các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp. Trong đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đảm nhận khâu đào tạo và chuẩn hóa kỹ năng; Bộ Bảo vệ người lao động di cư Indonesia (KP2MI) cùng các cơ quan trực thuộc phụ trách kết nối thị trường tuyển dụng, hỗ trợ bố trí việc làm và bảo vệ người lao động.

Đào tạo trúng đích

Tại lớp học pha chế của Trường Bách khoa Du lịch (NHI Bandung), tỉnh Tây Java, các học viên đang thực hành kỹ thuật tạo hình nghệ thuật trên cà phê (latte art), kỹ năng đòi hỏi sự khéo léo và kiên trì. Với nhiều người trong số họ, khóa học nghề này là bước chuẩn bị để tìm kiếm cơ hội việc làm tại nước ngoài trong tương lai.

Các học viên thực hành nghiệp vụ bếp tại Trường Bách khoa Du lịch NHI -Bandung. Ảnh: Minh Thái - PV TTXVN tại Indonesia

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Indonesia, học viên Ajan Faturrabani, cho biết kỹ thuật tạo hình trên cà phê là nội dung khó nhất vì đòi hỏi sự phối hợp khéo léo, nhịp nhàng giữa hai tay và khả năng tập trung cao. Sau khóa học, Ajan mong muốn sang Kuwait làm việc vì cho rằng môi trường văn hóa Hồi giáo tại đây sẽ giúp anh dễ thích nghi hơn.

Trong khi đó, học viên Seri Nurwanti đang thực hành phục vụ buồng phòng cho biết, cô tham gia chương trình để trang bị kiến thức và kỹ năng nhằm đủ điều kiện làm việc ở nước ngoài. Cô đang cân nhắc lựa chọn Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Bulgaria, không chỉ vì cơ hội việc làm mà còn vì mong muốn được trực tiếp tìm hiểu ngôn ngữ, văn hóa và ẩm thực của những quốc gia này.

Giờ học tiếng Anh tại Trường Bách khoa Du lịch NHI Bandung. Ảnh: Minh Thái - PV TTXVN tại Indonesia

Những mong muốn cụ thể của các học viên là một phần mục tiêu mà chương trình SMK Go Global hướng tới: chuẩn bị lực lượng lao động trẻ có kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức và tác phong phù hợp với yêu cầu của thị trường quốc tế.

Dưới tán cây rợp mát trong khuôn viên trường, một nhóm học viên trong đồng phục gọn gàng như đang “làm xiếc” với màn tung hứng chai lọ, bình pha chế trong giờ thực hành trình diễn pha chế nghệ thuật tại quầy bar. Cô gái trẻ Aimee dừng tay, chia sẻ: “Tôi chọn ngành dịch vụ ăn uống vì gia đình cũng làm trong lĩnh vực này. Bản thân tôi rất hứng thú với thế giới pha chế và bartending. Việc luyện kỹ năng này không hề dễ, các động tác phải khéo léo và can đảm. Nhưng tôi không ngại thử thách này”.

Giảng viên Nandang Suhada cho biết việc đào tạo được bắt đầu từ những kiến thức và thao tác cơ bản đồng thời rèn luyện tính chính xác, sự kiên trì, khả năng giao tiếp và thái độ phục vụ. Đây là những yêu cầu quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt khi làm việc trong môi trường đa văn hóa và tiếp xúc thường xuyên với khách hàng quốc tế.

Ông Singgih Hermawan, người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ và Bảo vệ người lao động di cư Indonesia tỉnh Tây Java. Ảnh: Minh Thái - P/v TTXVN tại Indonesia

Theo Giám đốc trường NHI Bandung Anwari Masatip, nội dung đào tạo của trường được xây dựng trên cơ sở cường độ thực hành cao. Ông khẳng định, 100 học viên đang theo học khóa đào tạo kéo dài hai tháng, sẽ là những lao động lành nghề tương lai. Ngoài kỹ năng nghề, các lao động trẻ còn được trang bị kiến thức xã hội, ngoại ngữ, hiểu biết văn hóa và đạo đức nghề nghiệp cho học viên. Nhà trường có trách nhiệm đào tạo, hỗ trợ đánh giá và chứng nhận năng lực theo yêu cầu, đồng thời kết nối, giới thiệu cơ hội việc làm. Trong khi đó, các khâu tuyển chọn, tuyển dụng và bảo vệ lao động thuộc trách nhiệm của KP2MI và các đơn vị có thẩm quyền.

Cách tổ chức theo một chu trình khép kín phản ánh điểm mạnh trong thiết kế của chương trình SMK Go Global, khi đầu vào và đầu ra được phối hợp hiệu quả, trong khi vẫn có sự “phân vai” rõ ràng và phù hợp với chức năng của các cơ quan.

Bước ra thị trường quốc tế

Sau đào tạo, những người đáp ứng yêu cầu sẽ được hỗ trợ tìm hiểu cơ hội tuyển dụng, kết nối với doanh nghiệp và các công ty đưa lao động Indonesia ra nước ngoài (P3MI).

Trả lời phóng viên TTXVN, ông Singgih Hermawan, người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ và Bảo vệ người lao động di cư Indonesia tỉnh Tây Java cho biết, địa phương đã tổ chức đào tạo hơn 6.000 người kể từ tháng 8/2026. Lao động được đào tạo có cơ hội tiếp cận các thị trường như Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan và Hong Kong (Trung Quốc) Hàn Quốc. Cơ quan này cũng phối hợp với các đối tác, trong đó có Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (Kadin), để tìm kiếm thêm cơ hội việc làm tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đông Âu, Qatar và khu vực Trung Đông.

Giám đốc trường NHI Bandung Anwari Masatip. Ảnh: Minh Thái - PV TTXVN tại Indonesia

Một vấn đề khác được Indonesia đặt ra là theo dõi và bảo vệ người lao động. Ông Singgih cho biết, thông qua sự phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Indonesia ở nước ngoài, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nắm thông tin quá trình làm việc của người lao động từ khi xuất cảnh, trong thời gian làm việc đến khi trở về nước. Đây là khâu quan trọng nhằm bảo đảm người lao động được đưa đi theo đúng quy trình, hợp pháp, có thông tin rõ ràng về công việc và được hỗ trợ khi phát sinh vấn đề tại nước tiếp nhận.

Với Indonesia, SMK Go Global là một chủ trương lớn nhằm khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của lực lượng lao động dồi dào trong nước, thông qua đào tạo có định hướng. Đây cũng là nỗ lực của Indonesia trong việc chuyển từ cung ứng lao động phổ thông sang xây dựng lực lượng nhân lực có tay nghề, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường lao động quốc tế.