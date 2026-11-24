Nhân viên văn phòng giao dịch hối đoái kiểm đếm tiền giấy rupiah tại Indonesia. Ảnh: TTXVN phát

Chính phủ Indonesia đang xây dựng các cơ chế tài chính mới nhằm mở rộng khả năng tiếp cận vốn giá rẻ cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), trong đó có mở rộng Chương trình Tín dụng kinh doanh nhân dân (KUR) và huy động thêm các định chế tài chính nhà nước.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn lời Bộ trưởng Điều phối Trao quyền Cộng đồng Indonesia Abdul Muhaimin Iskandar ngày 23/11 cho biết Tổng thống Prabowo Subianto đã yêu cầu các cơ quan liên quan tìm kiếm những mô hình tài chính phù hợp hơn cho khu vực MSME, nhất là các cơ sở kinh doanh chưa tiếp cận được nguồn vốn từ các tổ chức tài chính truyền thống.

Một trong những biện pháp đang được triển khai là giảm mạnh chi phí vay của chương trình tài chính vi mô Mekaar. Chính phủ đang hướng tới đưa mức lãi suất từ khoảng 22-23% xuống tối đa 8%, với sự tham gia của Công ty Tài chính quốc gia Madani (PNM), Cơ quan quản lý đầu tư quốc gia Danantara và các ngân hàng.

Bộ Tài chính Indonesia cũng đang chuẩn bị một cơ chế cho vay thông qua Trung tâm Đầu tư Chính phủ (PIP), với mức lãi suất dự kiến khoảng 4% dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Ông Muhaimin đồng thời kêu gọi hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi tại cộng đồng. Theo ông, các nguồn tín dụng ngoài hệ thống ngân hàng vẫn có thể hoạt động và thu lợi nhuận, nhưng lãi suất cần ở mức hợp lý để không tạo thêm gánh nặng cho người kinh doanh.

Chính phủ cũng dự kiến tiếp tục mở rộng KUR và nghiên cứu các kênh tài chính mới thông qua các tổ chức nhà nước, trong đó có Danantara, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của những doanh nghiệp chưa được hệ thống tài chính chính thức phục vụ đầy đủ.

Theo thông tin chính thức từ PNM, Chính phủ đã quyết định giảm chi phí vay của chương trình Mekaar xuống khoảng 8%/năm và từ tháng 8/2026 bắt đầu hoàn thiện hệ thống để triển khai chính sách này. PNM cho biết chương trình Mekaar hướng chủ yếu tới phụ nữ thuộc các hộ thu nhập thấp đang phát triển hoạt động kinh doanh siêu nhỏ.

Theo Trung tâm Đầu tư Chính phủ thuộc Bộ Tài chính Indonesia, chương trình tài chính siêu nhỏ của PIP được triển khai thông qua các tổ chức tài chính phi ngân hàng, đồng thời gắn cho vay với hoạt động hướng dẫn, nâng cao năng lực kinh doanh và hệ thống thông tin tín dụng nhằm kiểm soát việc sử dụng vốn.

Chính phủ Indonesia kỳ vọng việc giảm chi phí vốn và mở rộng các kênh tài chính chính thức sẽ giúp nhiều cơ sở kinh doanh siêu nhỏ tiếp cận nguồn vốn phù hợp hơn, thay vì phụ thuộc vào các khoản vay có lãi suất cao./.