Các vụ bắt giữ này được thực hiện từ ngày 13 đến 18/11 tại các tỉnh Aceh, Tây Sumatra, Riau, Tây Java, Trung Java và Tây Nusa Tenggara, theo một tuyên bố được đưa ra vào ngày 18/11 bởi đơn vị chống khủng bố tinh nhuệ của cảnh sát là Đội 88.

Các chiến dịch nhắm vào các cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến một số tổ chức cực đoan, bao gồm Negara Islam Indonesia, Jamaah Ansharut Daulah và Anshor Daulah, một nhóm liên kết với ISIS.

“Các hoạt động thực thi pháp luật này là một phần trong nỗ lực của Đội 88 nhằm ngăn chặn sự bành trướng của các mạng lưới khủng bố, bao gồm các hoạt động liên quan đến tuyên truyền, tuyển mộ, gây quỹ và huấn luyện liên quan đến khủng bố” - phát ngôn viên Đội 88 - Mayndra Eka Wardhana cho biết vào ngày 18/11.

Một số người bị bắt là cựu phạm nhân khủng bố, mặc dù cảnh sát không nêu rõ số lượng hoặc danh tính của họ.

Một nghi phạm khủng bố bị bắt giữ ở Indonesia - Ảnh: Đội 88

Đội 88 cho biết các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định các tội danh bị cáo buộc của các nghi phạm và xác định xem có cá nhân nào khác liên quan hay không.

Cảnh sát không tiết lộ liệu các nghi phạm có lên kế hoạch cho các cuộc tấn công cụ thể hay không hoặc cung cấp chi tiết về bất kỳ vũ khí hoặc vật liệu nào bị thu giữ trong các cuộc truy quét. Các nhà chức trách cũng không nêu rõ nghi phạm nào có liên hệ với từng tổ chức cực đoan, ngoại trừ bốn người có liên hệ với mạng lưới Anshor Daulah ở Solo.

Các nhà điều tra cho biết một số nghi phạm đã sử dụng các cuộc họp trực tuyến để phối hợp hoạt động, trong khi những người khác bị nghi ngờ tham gia các cuộc tập trận bắn súng do các nhóm cực đoan tiến hành.

Indonesia chưa ghi nhận vụ tấn công khủng bố nào kể từ vụ đánh bom liều chết vào đồn cảnh sát ở Bandung vào tháng 12/2022 khiến 1 sĩ quan thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Tuy nhiên, bất chấp thời gian tạm lắng, chính quyền vẫn cảnh báo rằng các mạng lưới cực đoan vẫn hoạt động, đặc biệt là trên mạng. Giám đốc Cơ quan chống khủng bố quốc gia Eddy Hartono cho biết vào tháng 8 rằng lực lượng an ninh đã ngăn chặn khoảng 28 vụ tấn công theo kế hoạch trong 4 năm trước đó.