Indonesia mất 7 trụ cột tại giải đấu tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vô địch

Chỉ còn ít ngày nữa các đội tuyển trong khu vực sẽ hội quân để dự FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, tuyển Indonesia đang liên tục nhận tin kém vui về lực lượng.

Theo CNN Indonesia, hiện có 7 cầu thủ của đội bóng xứ vạn đảo đang trong quá trình hồi phục chấn thương và có nguy cơ không thể góp mặt tại giải đấu sắp tới.

Indonesia tổn thất lực lượng trước FIFA ASEAN Cup 2026.

Danh sách này gồm Jay Idzes, Marselino Ferdinan, Shayne Pattynama, Sandy Walsh, Doni Tri Pamungkas, Miliano Jonathans và Mees Hilgers. Đây đều là những cầu thủ từng có mặt trong các đợt tập trung gần đây của Indonesia.

Trong số này, trường hợp đáng chú ý nhất là đội trưởng Jay Idzes. Trung vệ đang thi đấu tại Serie A gặp chấn thương trong trận Sassuolo thắng Juventus 3-2 hôm 13/9.

Sau trận đấu, Sassuolo xác nhận Jay Idzes bị chấn thương cơ tứ đầu đùi trái và đã bắt đầu quá trình phục hồi. Một số nguồn tại Italy dự báo trung vệ Indonesia có thể phải nghỉ khoảng 6 đến 8 tuần.

Đây là tổn thất lớn với HLV John Herdman bởi Idzes đang giữ vai trò quan trọng ở hàng phòng ngự Indonesia. Cầu thủ sinh năm 2000 không chỉ thường xuyên đá chính mà còn mang băng đội trưởng của đội tuyển.

Khả năng đọc tình huống, tranh chấp và triển khai bóng từ tuyến dưới giúp Idzes trở thành một trong những mắt xích quan trọng trong cách vận hành hàng thủ Indonesia.

Bên cạnh Idzes, Marselino Ferdinan cũng chưa thể trở lại thi đấu. Tiền vệ tấn công này vẫn trong quá trình hồi phục sau vấn đề thể trạng gặp phải từ giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu khu vực trước đó.

Marselino hiện không thuộc biên chế một đội bóng nào sau khi chia tay Oxford United. Việc không được thi đấu thường xuyên cùng quá trình hồi phục chấn thương khiến khả năng anh đạt trạng thái tốt nhất trước FIFA ASEAN Cup bị đặt dấu hỏi.

Hai cầu thủ của Persija Jakarta là Shayne Pattynama và Doni Tri Pamungkas cũng nằm trong danh sách có nguy cơ vắng mặt. Cả hai gặp vấn đề trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của Persija và chưa đạt trạng thái tốt nhất.

Một trường hợp khác nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong lần tập trung này là Sandy Walsh. Hậu vệ của Persib Bandung gặp chấn thương trong thời gian thi đấu cho đội tuyển Indonesia và chưa có nhiều cơ hội ra sân ở cấp CLB.

Nếu Sandy Walsh không kịp bình phục, HLV John Herdman sẽ mất thêm một cầu thủ có kinh nghiệm ở hàng phòng ngự.

Hai cầu thủ đang thi đấu tại Hà Lan là Miliano Jonathans và Mees Hilgers cũng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Theo CNN Indonesia, cả hai chưa được sử dụng trong đội hình chính của CLB chủ quản ở mùa giải hiện tại.

Dự kiến, HLV John Herdman sẽ công bố danh sách dự FIFA ASEAN Cup 2026 vào cuối tuần này. Nhưng với những gì đang diễn ra, nhà cầm quân này rất có thể sẽ phải thay đổi kế hoạch nhân sự.

Theo lịch, Division 1 của FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 25/9 - 5/10 tại Indonesia.

Ở giải đấu lần này, Indonesia nằm ở bảng A cùng Malaysia, Singapore và Bangladesh. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan, Philippines và Pakistan tại bảng B.

Tại giải đấu này, tuyển Việt Nam đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề đơn giản khi các đối thủ như Indonesia, Thái Lan hay Malaysia đều có nhiều cầu thủ chất lượng.