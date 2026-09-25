Indonesia mạnh đến đâu ở FIFA ASEAN Cup 2026?

Nhìn vào danh sách 23 cầu thủ Indonesia, không khó hiểu vì sao đội chủ nhà được chú ý trước FIFA ASEAN Cup 2026. Emil Audero, Maarten Paes, Kevin Diks, Justin Hubner, Calvin Verdonk hay Ole Romeny đều đang chơi bóng ở châu Âu, điều mà phần lớn đối thủ Đông Nam Á không có ở quy mô tương tự.

Tuy nhiên, tên CLB không thể là thước đo duy nhất. Indonesia hiện đứng thứ 118 trên bảng xếp hạng FIFA, thấp hơn Thái Lan (94) và Việt Nam (99), dù cao hơn Malaysia (136) và Singapore (148). Những con số ấy ít nhất cho thấy Indonesia đã tiến bộ về nhân sự, nhưng chưa thể dựa vào danh sách cầu thủ đang chơi ở nước ngoài để khẳng định họ vượt hẳn phần còn lại của khu vực.

Thành tích dưới thời Herdman cũng cho thấy bức tranh tương tự. Sau 8 trận đầu tiên của HLV người Anh, Indonesia thắng 5, hòa một và thua hai, ghi 17 bàn, thủng lưới 6 lần và có 4 trận giữ sạch lưới. Nhưng tại ASEAN Cup vừa qua, họ chỉ thắng Campuchia 5-1 và Timor-Leste 3-0, sau đó thua Việt Nam 0-3 rồi hòa Singapore 1-1 để dừng bước từ vòng bảng.

Indonesia vì thế mạnh hơn chính họ vài tháng trước, nhưng sức mạnh ấy cần được nhìn kỹ hơn.

Những cầu thủ châu Âu mạnh đến đâu?

Ole Romeny là trường hợp đáng chú ý nhất trên hàng công. Tiền đạo 26 tuổi ghi 3 bàn trong 6 trận thuộc vòng loại World Cup 2026 cho Indonesia, còn tính đến giữa tháng 7, anh có tổng cộng 6 bàn sau 10 lần khoác áo đội tuyển. Ở cấp CLB mùa này, Romeny chơi 5 trận tại giải VĐQG Hà Lan cho Fortuna Sittard và ghi một bàn, vào lưới PSV Eindhoven ở vòng mở màn.

Đó là hiệu suất đủ để Romeny trở thành điểm tựa của hàng công Indonesia, nhưng chưa phải phong độ của một tiền đạo đang bùng nổ tại châu Âu. Một bàn sau 5 vòng Eredivisie cho thấy khoảng cách giữa việc “đang chơi tại châu Âu” và việc trở thành nhân tố nổi bật tại đó vẫn khá lớn.

Ole Romeny ghi 3 bàn trong 6 trận vòng loại World Cup 2026 cho Indonesia, nhưng mới có một bàn sau 5 lần ra sân tại giải VĐQG Hà Lan mùa này.

Ở tuyến giữa, Thom Haye mang lại nhiều sự ổn định hơn. Tiền vệ 31 tuổi đã có 21 trận FIFA cho Indonesia và ghi 3 bàn; riêng năm 2026, anh có một bàn sau 4 lần đá chính. Trong màu áo CLB mùa này, Haye chơi 137 phút qua 3 trận, có một kiến tạo; tại ASEAN Hyundai Cup, anh ghi bàn trước Timor-Leste rồi đá trọn 90 phút trong cả trận thua Việt Nam 0-3 lẫn trận hòa Singapore 1-1.

Haye vì thế là cầu thủ đã được kiểm chứng nhiều hơn ở đội tuyển. Vấn đề là một tiền vệ có khả năng phân phối bóng tốt vẫn cần cấu trúc xung quanh đủ ổn định, điều Indonesia không làm được khi gặp Việt Nam hồi tháng 8.

Justin Hubner lại đem đến một dạng đảm bảo khác. Trung vệ 23 tuổi đá đủ 540 phút trong 6 vòng đầu Eredivisie mùa này cho Fortuna Sittard, tức không bỏ phút nào, dù chưa ghi bàn hay kiến tạo. Với Indonesia trong năm 2026, Hubner có 3 lần ra sân và ghi một bàn trong chiến thắng 3-0 trước Oman hồi tháng 6.

Việc Hubner được thi đấu đều đặn ở Hà Lan là một tín hiệu tích cực cho Herdman. Trong một đội tuyển tập hợp nhiều cầu thủ từ những môi trường khác nhau, ít nhất Indonesia có một trung vệ đến giải trong trạng thái duy trì nhịp thi đấu liên tục.

Kevin Diks cũng có kinh nghiệm ở cấp độ cao, nhưng phong độ CLB hiện tại không thực sự thuận lợi. Anh chơi cả 5 trận trên mọi đấu trường của Borussia Mönchengladbach từ đầu mùa, chưa ghi bàn và nhận 3 thẻ vàng; riêng tại Bundesliga, Gladbach thua cả 4 vòng đầu và thủng lưới 16 bàn. Trong màu áo Indonesia, Diks có 7 trận tại vòng loại World Cup, ghi 2 bàn từ chấm phạt đền và có một kiến tạo.

Điều đó không có nghĩa Diks chơi kém, bởi số bàn thua của Gladbach là vấn đề của cả hệ thống. Nhưng nó cũng cho thấy việc một cầu thủ đang thi đấu Bundesliga không tự động biến hàng thủ Indonesia thành tuyến phòng ngự vượt trội ở Đông Nam Á.

Verdonk có môi trường thi đấu tốt, nhưng số phút hiện tại không nhiều.

Calvin Verdonk là một ví dụ khác. Hậu vệ Lille mới có 71 phút sau 3 lần xuất hiện tại Ligue 1 mùa này, chưa ghi bàn hay kiến tạo và chỉ đá chính một trận. Trong năm 2026, anh có 4 lần ra sân cho Indonesia nhưng cũng chưa đóng góp bàn thắng.

Verdonk có môi trường thi đấu tốt, nhưng số phút hiện tại không nhiều. Vì thế, nếu chỉ nhìn dòng chữ “cầu thủ Lille” để đánh giá sức mạnh của Indonesia, bức tranh dễ bị phóng đại.

Indonesia mạnh, nhưng mạnh đến mức nào?

Ngay cả vị trí thủ môn cũng cho thấy chiều sâu của Indonesia đi kèm những dấu hỏi. Audero có một trận bắt chính tại La Liga mùa này cho Rayo Vallecano, thực hiện 7 pha cứu thua trước Real Madrid nhưng nhận 4 bàn. Với Indonesia, anh có 2 lần ra sân trong năm 2026.

Maarten Paes lại có hoàn cảnh khác tại Ajax. Anh đã bắt chính 4 trận ở vòng loại UEFA Conference League mùa này nhưng chưa được sử dụng tại Eredivisie trong những trận được thống kê gần nhất. Trong màu áo Indonesia, Paes đã có 10 lần ra sân tại vòng loại World Cup, với tổng cộng 900 phút thi đấu.

Chỉ riêng việc Herdman có thể lựa chọn giữa Audero và Paes đã cho thấy chiều sâu mà Indonesia trước đây hiếm khi sở hữu. Nhưng trường hợp của hai thủ môn cũng phản ánh đặc điểm chung của đội hình này: nhiều người thuộc biên chế những CLB tốt, song không phải tất cả đều bước vào FIFA ASEAN Cup với vị trí đá chính và phong độ cao nhất.

Sự thay đổi nhân sự còn rất lớn. Có tới 15 cầu thủ từng dự ASEAN Cup không nằm trong danh sách ban đầu của Indonesia tại FIFA ASEAN Cup, đồng nghĩa Herdman gần như phải xây dựng một bộ khung mới chỉ sau chưa đầy hai tháng.

Đây mới là yếu tố khiến sức mạnh của Indonesia khó đoán. Chất lượng từng vị trí tăng lên, nhưng sự ăn ý chưa chắc tăng theo cùng tốc độ, đặc biệt khi những cầu thủ này đến từ nhiều giải đấu rồi chỉ có ít ngày tập cùng nhau trước trận mở màn.

Indonesia đứng thứ 118 FIFA, cao hơn ba đối thủ cùng bảng là Malaysia, Singapore và Bangladesh nhưng vẫn thấp hơn Việt Nam và Thái Lan.

Indonesia gặp Singapore ngày 25/9, Malaysia ngày 28/9 và Bangladesh ngày 1/10. Họ được chơi cả ba trận vòng bảng tại Jakarta, trong khi Singapore đứng thứ 148 FIFA, Malaysia thứ 136 và Bangladesh thứ 181. Xét riêng thứ hạng, Indonesia đứng trên cả ba đối thủ cùng bảng.

Nhưng chính Singapore từng cầm hòa Indonesia 1-1 chỉ hơn một tháng trước. Việt Nam, đội đứng thứ 99 FIFA, cũng thắng Indonesia 3-0 dù Herdman khi ấy đã có những cầu thủ quen thuộc như Haye trong đội hình.

Vì thế, câu trả lời cho câu hỏi Indonesia có mạnh hay không là khá rõ nếu chỉ xét con người: họ mạnh hơn đáng kể so với đội hình dự ASEAN Cup và có chiều sâu thuộc nhóm tốt nhất giải. Romeny có bàn thắng ở vòng loại World Cup, Hubner chơi trọn vẹn 6 vòng Eredivisie, Diks là cầu thủ Bundesliga, còn Herdman có hai thủ môn đang thuộc biên chế Ajax và Rayo Vallecano.

Nhưng FIFA ASEAN Cup sẽ kiểm tra một câu hỏi khó hơn. Indonesia không cần chứng minh họ có nhiều cầu thủ chơi ở châu Âu, bởi điều đó đã thể hiện trên danh sách; họ phải chứng minh những cầu thủ ấy có thể tạo ra một đội tuyển tốt hơn tập thể từng thua Việt Nam 0-3 và hòa Singapore 1-1 cách đây chưa lâu.

Đó mới là thước đo chính xác nhất về sức mạnh của Indonesia.