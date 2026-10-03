Indonesia mang tinh thần hòa hợp đến Lễ hội Văn hóa Thế giới 2026

Sân khấu biểu diễn tại Lễ hội Văn hóa Thế giới 2026 tối ngày 1/10. Ảnh: Đại sứ quán Indonesia

Tối ngày 1/10, với nhạc cụ tre đặc trưng của Indonesia, nhóm nhạc Angklung đã trình diễn bài hát “Người Việt mình thương nhau” bằng sự kết hợp giữa các nhạc cụ truyền thống Angklung, Kolintang và djembe. Đội biểu diễn gồm 22 nhạc công, bao gồm các thành viên của Hội Phụ nữ Indonesia tại Hà Nội và những người bạn của Indonesia, được ông Aan Handoyo - nghệ nhân Angklung nổi tiếng đến từ Bandung trực tiếp hướng dẫn.

Tiết mục đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả. Bên cạnh âm thanh đặc trưng và sự hòa âm độc đáo, Angklung còn mang một thông điệp sâu sắc hơn. Không giống như nhiều nhạc cụ khác, màn trình diễn Angklung chỉ thực sự sống động khi mỗi nhạc công lắng nghe cẩn thận những người khác, chơi phần nhạc riêng của mình và cùng nhau hòa quyện hoàn hảo.

Indonesia cũng mang hương vị của quốc đảo đến gần hơn với công chúng Việt Nam và khán giả quốc tế thông qua gian hàng ẩm thực tại Hoàng thành Thăng Long. Những món ăn tại gian hàng do chính các đầu bếp và nhân viên tại Nhà hàng & Cafe Batavia, nhà hàng chuyên các món Indonesia chính thống, giữ nguyên hương vị gốc và được chứng nhận Halal, trực tiếp phục vụ. Khách tham quan có cơ hội khám phá các món ăn Indonesia như Nasi Goreng, Mie Goreng, Batagor, Sate Ayam, Bitterballen và Kue Pancong.

Nhóm nhạc Angklung trên sân khấu. Ảnh: Đại sứ quán Indonesia

Sự tham gia của Indonesia tại Lễ hội Văn hóa Thế giới 2026 thể hiện cam kết lâu dài trong ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân. Thông qua màn trình diễn, Đại sứ quán Indonesia mong muốn truyền tải một thông điệp phù hợp với tinh thần của Lễ hội: Thống nhất trong đa dạng, tôn trọng sự khác biệt văn hóa và hòa hợp thông qua sự hiểu biết lẫn nhau. Âm nhạc trở thành ngôn ngữ phổ quát cho phép mọi người từ các nền văn hóa khác nhau kết nối, hợp tác và trân trọng lẫn nhau.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam M. Tugio gửi lời chúc mừng tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2.

Đại sứ Tugio nhấn mạnh: “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội đóng vai trò là cầu nối mạnh mẽ kết nối các cộng đồng đa dạng, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc thêm đối thoại liên văn hóa”. Thông qua âm nhạc, vũ điệu, ẩm thực và những trải nghiệm chung, Lễ hội giúp xây dựng cầu nối giữa mọi người và củng cố khát vọng chung về một thế giới nơi sự đa dạng được tôn vinh và sự hài hòa được vun đắp.

Đại sứ Adam M. Tugio chụp ảnh cùng đội biểu diễn Angklung. Ảnh: Đại sứ quán Indonesia

Sáng ngày 4/10, các nghệ sĩ Indonesia đến từ đoàn múa tỉnh Tây Sumatra sẽ tham gia sự kiện với phần trình diễn tại sân khấu mở của Lễ hội, mang đến cho khán giả một cái nhìn khác về sự đa dạng và năng động của di sản văn hóa Indonesia.

Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức với chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 1 - 4/10. Lễ hội năm nay có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, 18 quốc gia đăng ký chiếu phim và 19 đoàn nghệ thuật quốc tế với 220 nghệ sĩ đến từ 5 châu lục. Lễ hội sẽ bế mạc vào 20h tối 4/10 với chương trình "Sắc màu hội tụ - Cùng nắm tay hướng tới tương lai", có sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.