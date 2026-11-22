Gian hàng Indonesia thu hút đông đảo thực khách đến khám phá và thưởng thức những món ăn truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa xứ vạn đảo. (Nguồn: ĐSQ Indonesia tại Việt Nam)

Diễn ra tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, Hà Nội, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế lần thứ 14 năm 2026 do Bộ Ngoại giao tổ chức đã quy tụ hơn 100 gian hàng, trong đó có 46 gian hàng đến từ các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế.

Hưởng ứng tinh thần “Beyond Flavors - Vượt trên cả hương vị”, Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam giới thiệu tới công chúng những nét đặc trưng trong nghệ thuật biểu diễn và văn hóa ẩm thực của đất nước.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Indonesia mang đến điệu múa Lenggang Nyai, một loại hình nghệ thuật truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Betawi của Jakarta. Lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian về nàng Nyai Dasimah, tiết mục kết hợp những động tác uyển chuyển, duyên dáng với các bước nhảy nhanh, mạnh mẽ và giàu biểu cảm, qua đó khắc họa lòng dũng cảm cùng khát vọng tự quyết định cuộc đời của người phụ nữ.

Vượt lên ý nghĩa của một tiết mục biểu diễn nghệ thuật, Lenggang Nyai còn đưa khán giả khám phá những giá trị văn hóa và quan niệm sống được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Thông qua ngôn ngữ múa truyền thống, câu chuyện dân gian của Jakarta trở thành thông điệp gần gũi về lòng can đảm và khát vọng tự chủ, khơi gợi sự đồng cảm giữa những con người đến từ các nền văn hóa khác nhau.

Nếu điệu múa Lenggang Nyai đưa công chúng đến với di sản văn hóa Betawi, gian hàng ẩm thực Indonesia lại mở ra hành trình khám phá những hương vị quen thuộc trong đời sống thường nhật của người dân xứ vạn đảo. Thực khách có dịp thưởng thức nasi goreng (cơm chiên Indonesia), mie bakso (mì thịt viên), sate ayam (thịt gà xiên nướng) và siomay (bánh hấp nhân mặn), những món ăn gắn bó với văn hóa ẩm thực đường phố và bữa cơm gia đình Indonesia.

Bên cạnh đó, thực đơn còn có lemper ayam (xôi cuộn nhân thịt gà), macaroni goreng (nui chiên giòn) và pastel (bánh chiên nhân mặn). Với những thực khách yêu thích đồ ngọt, gian hàng giới thiệu pisang bolen (bánh ngàn lớp nhân chuối) cùng hai loại bánh chiffon mang hương vị lá dứa và gạo nếp cẩm.

Điểm thú vị của thực đơn Indonesia nằm ở sự kết hợp giữa những nguyên liệu gần gũi với người Việt và cách chế biến mang dấu ấn riêng của nền ẩm thực xứ vạn đảo. Từ hương thơm của lá dứa, vị dẻo của gạo nếp đến những xiên thịt nướng đậm đà, mỗi món ăn vừa gợi cảm giác thân thuộc, vừa mang đến trải nghiệm mới mẻ về văn hóa ẩm thực của quốc gia láng giềng Đông Nam Á.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam M. Tugio giới thiệu những nét đặc sắc của ẩm thực xứ vạn đảo tới bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026. (Nguồn: ĐSQ Indonesia tại Việt Nam)

Trong khuôn khổ Liên hoan, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam M. Tugio đã đón tiếp bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tới thăm gian hàng Indonesia.

Trong không khí thân tình, các vị khách đã trò chuyện, giao lưu và thưởng thức những món ăn truyền thống, góp phần làm nổi bật những nét tương đồng về văn hóa cũng như tình hữu nghị giữa hai nước.

Chia sẻ tại sự kiện, Đại sứ Adam M. Tugio nhấn mạnh: “Trên sân khấu, chúng tôi kể một câu chuyện dân gian của Jakarta về người phụ nữ tìm thấy lòng dũng cảm để tự quyết định cuộc đời mình. Tại gian hàng, hương thơm của lá dứa hay một miếng xôi có thể gợi cho thực khách Việt Nam nhớ về những món ăn thân thuộc từ thuở nhỏ. Cả hai đều là những cách để bắt đầu một cuộc trò chuyện và tạo nên sự kết nối”.

Theo Đại sứ, chính những điểm gặp gỡ tưởng chừng giản dị trong nghệ thuật và ẩm thực đã mở ra cơ hội để người dân hai nước chia sẻ những câu chuyện, giá trị truyền thống và hiểu thêm về bản sắc văn hóa của nhau.

Nhân dịp này, Đại sứ Adam M. Tugio bày tỏ sự trân trọng đối với Bộ Ngoại giao Việt Nam vì đã tạo dựng một không gian giao lưu ý nghĩa, đưa mọi người đến gần nhau hơn và thúc đẩy sự kết nối giữa nhân dân Indonesia và Việt Nam.

Điệu múa truyền thống Lenggang Nyai mang đậm bản sắc văn hóa Betawi của Jakarta được trình diễn trên sân khấu Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026, tái hiện câu chuyện về lòng dũng cảm và khát vọng tự chủ của người phụ nữ Indonesia. (Nguồn: Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam)

Thông qua điệu múa truyền thống Lenggang Nyai và những món ăn đậm đà hương vị quê hương, Đại sứ quán Indonesia đã mang đến Liên hoan hai lát cắt sinh động của văn hóa xứ vạn đảo.

Một bên là câu chuyện dân gian được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật, bên kia là những hương vị gắn bó với đời sống thường nhật. Cả hai cùng góp phần giới thiệu bản sắc Indonesia và tạo thêm những điểm gặp gỡ văn hóa với công chúng Việt Nam.

Từ những trải nghiệm ấy, Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam mong muốn tiếp tục phát huy các kết nối được tạo dựng tại Liên hoan, thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường hiểu biết lẫn nhau, qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.