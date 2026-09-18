Indonesia mang nửa đội hình từ châu Âu về FIFA ASEAN Cup

HLV John Herdman vừa công bố danh sách 23 cầu thủ Indonesia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân nhà. Trong đó, gần một nửa đội hình hiện khoác áo các CLB châu Âu.

Hai thủ môn Emil Audero - người vừa sang La Liga bắt cho Rayo Vallecano, và Maarten Paes (Ajax). Hàng phòng ngự có Elkan Baggott, Justin Hubner, Kevin Diks, Nathan Tjoe-A-On và Dean James.

Indonesia mang gần nửa đội hình từ châu Âu về FIFA ASEAN Cup 2026

Ở tuyến giữa, Joey Pelupessy cùng Calvin Verdonk cũng được triệu tập, trong khi Ole Romeny và Mitchel Bakker góp mặt trên hàng công.

Ngoài 11 gương mặt nói trên, tân binh Luke Vickery đang chơi cho Macarthur FC tại Australia. Như vậy, Indonesia có tổng cộng 12 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài và 11 người đang khoác áo các câu lạc bộ trong nước.

Dean James đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài vắng mặt. Trong khi đó, Luke Vickery đứng trước cơ hội ra mắt đội tuyển Indonesia.

HLV Herdman cũng trao cơ hội cho những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Jordi Amat, Thom Haye và Ragnar Oratmangoen, hiện cùng thi đấu tại giải vô địch Indonesia.

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất là Jay Idzes. Đội trưởng Indonesia dính chấn thương khi cùng Sassuolo đối đầu Juventus tại Serie A hôm 14/9. Beckham Putra cũng bị gạch tên do chưa giành được vị trí chính thức ở Persib Bandung.

Với dàn cầu thủ nhập tịch và lực lượng đang chơi bóng tại châu Âu, Indonesia thể hiện rõ tham vọng vô địch giải đấu khu vực ngay trên sân nhà.

Danh sách Indonesia dự FIFA ASEAN Cup 2026 Thủ môn: Emil Audero (Rayo Vallecano), Maarten Paes (Ajax Amsterdam), Nadeo Argawinata (Persija Jakarta) Hậu vệ: Elkan Baggott (Millwall), Dion Markx (Persita Tangerang), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Justin Hubner (Fortuna Sittard), Nathan Tjoe-A-On (Willem II), Kevin Diks (Borussia Monchengladbach), Yakob Sayuri (Java United), Dony Pamungkas (Persija Jakarta), Dean James (Go Ahead Eagles). Tiền vệ: Egy Maulana Vikri (Dewa United), Joey Pelupessy (Lommel), Jordi Amat (Persija Jakarta), Ivar Jenenr (Dewa United), Calvin Verdonk (Lille), Rayhan Hannan (Persija Jakarta), Thom Haye (Persib Bandung). Tiền đạo: Luke Vickery (Macarthur), Ole Romeny (Fortuna Sittard), Mitchell Bakker (Georgetown Hoyas), Ragnar Oratmangoen (Persib Bandung).