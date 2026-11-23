Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, và các đại biểu đến thăm gian hàng Indonesia

Sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và văn hóa ẩm thực đã tạo nên một không gian giao lưu sinh động, góp phần tăng cường sự hiểu biết và kết nối văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Indonesia.

Tại Liên hoan, tiết mục múa Lenggang Nyai của Indonesia đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đây là loại hình nghệ thuật truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Betawi của Jakarta, gắn với những câu chuyện dân gian và đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện về nàng Nyai Dasimah, điệu múa là sự kết hợp hài hòa giữa những động tác uyển chuyển, duyên dáng với các bước nhảy nhanh, mạnh mẽ và giàu biểu cảm. Qua ngôn ngữ hình thể, hình ảnh người phụ nữ hiện lên với lòng dũng cảm, sự kiên định và khát vọng tự quyết định cuộc đời mình.

Tiết mục mang đến cho công chúng cơ hội khám phá những câu chuyện văn hóa ẩn sau nghệ thuật biểu diễn truyền thống Indonesia. Đồng thời, thông điệp về bản lĩnh, quyền lựa chọn và khát vọng tự chủ của người phụ nữ cũng tạo nên sự đồng cảm, góp phần kết nối những giá trị chung giữa các nền văn hóa.

Tiết mục múa Lenggang Nyai của Indonesia đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả

Với chủ đề “Beyond Flavors - Giao lộ văn hóa”, Liên hoan năm nay quy tụ 94 gian hàng, trong đó có 46 gian hàng của các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế. Đây là không gian để các quốc gia giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa, phong tục và đời sống của mình thông qua những trải nghiệm gần gũi, giàu sức hấp dẫn.

Tại gian hàng Indonesia, thực khách có dịp thưởng thức nhiều món ăn quen thuộc trong văn hóa ẩm thực đường phố cũng như bữa cơm gia đình của người dân xứ vạn đảo.

Thực đơn giới thiệu những món ăn tiêu biểu như Nasi Goreng - cơm chiên đặc trưng của Indonesia; Mie Bakso - mì ăn kèm thịt viên; Sate Ayam - thịt gà xiên nướng và Siomay - món bánh hấp truyền thống.

Bên cạnh những món ăn chính, gian hàng còn phục vụ nhiều món ăn nhẹ hấp dẫn như Lemper Ayam - xôi cuộn nhân thịt gà; Macaroni Goreng - nui chiên giòn và Pastel - bánh chiên nhân mặn.

Với những thực khách yêu thích vị ngọt, Indonesia mang đến Pisang Bolen - bánh ngàn lớp nhân chuối cùng hai loại bánh chiffon mang hương vị lá dứa và gạo nếp cẩm.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam M. Tugio đã nồng nhiệt đón tiếp bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung đến thăm gian hàng Indonesia.

Trong không khí thân tình, các vị khách đã cùng trò chuyện, giao lưu và thưởng thức những món ăn truyền thống của Indonesia. Cuộc gặp gỡ góp phần làm nổi bật những nét tương đồng trong văn hóa ẩm thực, đồng thời lan tỏa tình hữu nghị và sự gắn bó giữa hai quốc gia.

Tại gian hàng Indonesia, thực khách có cơ hội thưởng thức những món ăn quen thuộc, gắn liền với đời sống ẩm thực đường phố và bữa cơm gia đình của người dân xứ vạn đảo

Ẩm thực Indonesia mang đến cho thực khách Việt Nam những cảm nhận vừa thân thuộc, vừa mới lạ. Các nguyên liệu như lá dứa, gạo nếp hay hương thơm đặc trưng của thịt xiên nướng đều gợi những liên tưởng gần gũi với khẩu vị và văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Tuy nhiên, qua cách chế biến và kết hợp nguyên liệu riêng, người Indonesia đã tạo nên những món ăn mang dấu ấn độc đáo của mình. Đó có thể là món xôi cuộn nhân thịt gà đậm đà hay chiếc bánh chiffon nếp cẩm mềm xốp, thoảng hương thơm dịu nhẹ.

Chia sẻ tại sự kiện, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam M. Tugio nhấn mạnh: “Trên sân khấu, chúng tôi kể một câu chuyện dân gian của Jakarta về người phụ nữ tìm thấy lòng dũng cảm để tự quyết định cuộc đời mình”.

Theo Đại sứ, sự kết nối văn hóa đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị. Hương thơm của lá dứa hay một miếng xôi có thể gợi cho thực khách Việt Nam nhớ về những món ăn thân thuộc từ thuở nhỏ. Những cảm xúc và ký ức ấy mở ra sự sẻ chia, giúp mọi người dễ dàng tìm thấy điểm chung trong đời sống văn hóa của mỗi dân tộc.

Đại sứ Adam M. Tugio bày tỏ: “Chúng tôi trân trọng cảm ơn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tạo ra không gian giao lưu ý nghĩa, đưa mọi người đến gần nhau hơn, đồng thời mang đến cơ hội để người dân Indonesia và Việt Nam cùng chia sẻ những câu chuyện và giá trị truyền thống văn hóa của mình”.

Thông qua Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14 năm 2026, công chúng Thủ đô có dịp tiếp cận văn hóa Indonesia qua hai phương diện giàu bản sắc. Đó là câu chuyện dân gian Betawi được tái hiện bằng ngôn ngữ múa truyền thống và những món ăn bình dị, gắn bó với đời sống thường nhật của người dân xứ vạn đảo.

Sự hiện diện của Indonesia tại Liên hoan cũng góp phần khẳng định vai trò của giao lưu văn hóa trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia. Những trải nghiệm nghệ thuật và ẩm thực mang đến cơ hội để công chúng hiểu thêm về phong tục, tập quán, lối sống cũng như những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội mong muốn tiếp tục phát huy những kết nối ý nghĩa được tạo dựng tại sự kiện, thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa trong thời gian tới. Qua đó, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó và tình hữu nghị giữa nhân dân Indonesia và Việt Nam.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026 diễn ra trong hai ngày 21 và 22.11 tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc (298 Kim Mã, Hà Nội).

Liên hoan năm nay có chủ đề “Giao lộ Văn hóa - Beyond Flavors”. Sự kiện không chỉ tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, mà còn là cơ hội thúc đẩy ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế, lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, sáng tạo, hội nhập.