Indonesia lùi thời hạn thực hiện nghĩa vụ có chứng nhận Halal bắt buộc

Những điều chỉnh của Chính phủ Indonesia về thời hạn áp dụng chứng nhận Halal nhằm tạo thêm thời gian cho doanh nghiệp thích ứng và bảo đảm hoạt động thương mại không bị gián đoạn. (Ảnh minh họa: TCCT/Ngọc Châm)

Thương vụ Việt Nam tại Indonesia dẫn thông báo ngày 16/10/2026 của Bộ Điều phối các vấn đề kinh tế của Indonesia cho biết, Chính phủ Indonesia quyết định lùi thời hạn nghĩa vụ có chứng nhận Halal bắt buộc dự kiến ban đầu có hiệu lực từ ngày 18/10/2026 sang ngày 18/10/2028.

Theo Chính phủ Indonesia, việc lùi thời hạn áp dụng thêm 02 năm để tạo đủ thời gian cho việc củng cố hệ sinh thái Halal của Indonesia và sự sẵn sàng của tất cả các bên liên quan. Bộ Điều phối các vấn đề kinh tế của Indonesia cho biết, việc lùi thời hạn chứng nhận Halal bắt buộc sẽ được điều chỉnh thông qua sẽ sửa đổi một số điều của Nghị định số 42/2024 về thực hiện đảm bảo sản phẩm Halal.

Các sửa đổi tập trung vào một số nội dung sau của Nghị định 42/2024:

Đối với điều 160, Nghĩa vụ phải có chứng nhận halal đối với các sản phẩm dịch vụ thực phẩm, đồ uống và sản phẩm giết mổ, ngoại trừ dịch vụ giết mổ, bắt đầu từ ngày 18 tháng 10 năm 2028. Đối với các chủ thể kinh doanh siêu nhỏ và nhỏ, việc nghĩa vụ phải có chứng nhận halal đối với thực phẩm, đồ uống, sản phẩm giết mổ và dịch vụ giết mổ được gia hạn đến ngày 17/10/2028.

Điều 160 đoạn (3), nghĩa vụ phải có chứng nhận halal đối với các sản phẩm thực phẩm, đồ uống, sản phẩm giết mổ và dịch vụ giết mổ có nguồn gốc từ nước ngoài bắt đầu từ ngày 18/10/2028, có tính đến việc hoàn thành hợp tác về công nhận lẫn nhau các chứng nhận halal.

Một số nhóm sản phẩm trước đây có thời gian chuyển tiếp đến năm 2026 theo quy định tại Điều 161 (các mục a, d, e, f và g) cũng đã được điều chỉnh, cụ thể là đối với thuốc tự nhiên, thuốc không kê đơn, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sản phẩm hóa học, sản phẩm biến đổi gen và một số loại hàng tiêu dùng, thời gian chuyển tiếp đã được điều chỉnh đến ngày 17/10/2028.

Đối với các loại thuốc khác, giai đoạn chuyển đổi vẫn tuân theo lịch trình được quy định trong Nghị định số 42 năm 2024 của Chính phủ, bao gồm thuốc không cần kê đơn và thuốc không cần kê đơn có giới hạn cho đến ngày 17/10/2029, cũng như các loại ma túy mạnh không thuộc nhóm thuốc hướng thần cho đến ngày 17/10/2034.

Chính phủ Indonesia sẽ điều chỉnh các thông tư hướng dẫn thực thi của Nghị định số 42 năm 2024 theo các sửa đổi của Nghị định này và bãi bỏ Nghị định số 4 năm 2026 của BPJPH về việc đảm bảo sự phù hợp của các sản phẩm Halal nước ngoài nhập khẩu vào lãnh thổ Indonesia.

Theo Chính phủ Indonesia, nước này vẫn cam kết duy trì Chứng nhận sản phẩm Halal và đảm bảo việc thực hiện hiệu quả, phù hợp với sự sẵn sàng của hệ sinh thái. Những điều chỉnh này dự kiến sẽ bảo vệ người tiêu dùng, tạo sự chắc chắn và không gian điều chỉnh cho các doanh nghiệp, đảm bảo không gián đoạn hoạt động thương mại và tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp Halal Indonesia.

Theo dự kiến lộ trình ban đầu, Indonesia quy định thực thi bắt buộc chứng nhận Halal bắt đầu từ ngày 18/10/2026. Quyết định lùi thời hạn áp dụng chứng nhận Halal bắt buộc nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp Indonesia. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia, việc lùi thời hạn áp dụng này rất quan trọng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Indonesia hiện vốn đang có cách hiểu, nhìn nhận khác nhau về nghĩa vụ chứng nhận Halal. Bên cạnh đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia đề nghị Chính phủ nước này cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến liên quan tới quy trình kỹ thuật liên quan đến chứng nhận Halal cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa.