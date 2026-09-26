Indonesia lo sốt vó trước đại chiến Malaysia

HLV John Herdman chưa thể có đội hình mạnh nhất trước trận gặp Malaysia. Ảnh: Minh Chiến

Indonesia vừa có khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026 với chiến thắng 2-0 trước Singapore hôm 25/9. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò John Herdman không trọn vẹn khi ba trụ cột đang gặp vấn đề về thể trạng.

Đáng chú ý nhất là Emil Audero. Thủ môn thuộc biên chế Rayo Vallecano không góp mặt trong trận thắng Singapore và được ông Herdman xác nhận đang dính chấn thương. HLV Indonesia chưa tiết lộ cụ thể vấn đề của Audero, đồng thời cho biết đội ngũ y tế vẫn tiếp tục đánh giá tình trạng của anh.

Trong trận đấu vừa qua, Maarten Paes được trao suất bắt chính và chơi chắc chắn. Anh giữ sạch lưới, giúp Indonesia bảo toàn chiến thắng 2-0. Nadeo Argawinata là phương án dự phòng khác trong trường hợp Audero không kịp trở lại.

“Về chấn thương, chúng tôi vẫn đang đánh giá tình trạng của thủ môn Emil Audero”, HLV Herdman nói.

Không chỉ vị trí thủ môn khiến Indonesia lo lắng. Dean James cũng phải rời sân ngay đầu hiệp hai trong trận gặp Singapore, Nathan Tjoe-A-On được đưa vào thay thế.

Ragnar Oratmangoen là trường hợp đáng chú ý khác. Tiền đạo này đá chính, ghi bàn mở tỷ số ở phút 13 nhưng cũng không thể chơi hết trận. Herdman xác nhận tình trạng của Ragnar sẽ được kiểm tra thêm.

“Chúng tôi cũng sẽ đánh giá tình trạng của Dean James, người phải rời sân trong trận đấu. Ragnar Oratmangoen cũng sẽ được chúng tôi đánh giá”, chiến lược gia người Anh cho biết.

Indonesia hiện đứng thứ hai bảng A, sau Malaysia do kém chỉ số phụ. Đối thủ của họ cũng có màn ra quân ấn tượng khi đánh bại Bangladesh 3-0.

Trận Indonesia gặp Malaysia diễn ra vào ngày 28/9. Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng với cục diện bảng đấu, nhưng Herdman vẫn chưa thể chắc chắn ông sẽ có đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

CĐV Indonesia nổi giận sau khi đội nhà bị loại khỏi ASEAN Cup Video ghi lại cảnh CĐV chỉ trích các cầu thủ Indonesia sau trận hòa 1-1 với Singapore ở lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026 thu hút sự chú ý trên X tối hôm 7/8.