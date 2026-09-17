Indonesia lên phương án lật lại tìm 129 người mất tích

Tàu khách Virgo Transport 8 trước khi gặp nạn. Ảnh: Trang thông tin Bộ Giao thông Indonesia

Tại cuộc họp báo tối 16-9, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas), ông Mohammad Syafii cho biết, ngày 17-9, cơ quan này cùng Hải quân Indonesia sẽ đánh giá kế hoạch đưa con tàu trở lại trạng thái thẳng đứng, đồng thời xác định các thiết bị cần thiết cho công tác này.

Theo ông Mohammad Syafii, sau khi đưa con tàu trở lại vị trí ban đầu, lực lượng cứu hộ sẽ tiến hành tìm kiếm và đưa người mắc kẹt ra ngoài. Khi chiến dịch cứu hộ hoàn tất, con tàu sẽ được kéo đi để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân tai nạn. Các chuyên gia trong nước và nước ngoài đã được tham vấn về phương án này. Việc đưa một con tàu bị lật trở lại trạng thái thẳng đứng trong điều kiện thông thường có thể mất khoảng 24 giờ. Tuy nhiên, thời gian thực tế có thể kéo dài hơn nếu phát sinh vấn đề trong quá trình triển khai.

Trong ngày 16-9, hai đội thợ lặn của Hải quân Indonesia đã tiến hành tìm kiếm dưới nước tại khu vực tàu gặp nạn. Tuy nhiên, lực lượng này buộc phải rút lên do dòng chảy tại khu vực đạt gần 7 hải lý/giờ (khoảng 13 km/giờ).

Trong khi đó, hoạt động lặn tìm kiếm chỉ được khuyến nghị khi tốc độ dòng chảy thấp hơn 1,5 hải lý/giờ. Điều kiện dòng chảy hiện tại khiến việc tiếp cận và hoạt động an toàn dưới nước trở nên đặc biệt khó khăn.

Chỉ huy Hải quân Indonesia tại Banjarmasin, ông Galih Nurna Putra cho biết, một số bằng chứng thu thập được trong quá trình lặn sẽ được bàn giao cho Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Indonesia (KNKT), cơ quan đang tiến hành điều tra vụ tai nạn.

Tàu Virgo Transport 8 chở 243 người, đang thực hiện hành trình kéo dài khoảng 20 giờ từ thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java, đến Banjarmasin, tỉnh Nam Kalimantan, thì bị lật trong điều kiện thời tiết xấu vào sáng ngày 13-9. Vị trí bị nạn cách cảng Banjarmasin khoảng 80 hải lý, tương đương 150 km.

Theo cơ quan chức năng Indonesia, vụ lật phà Virgo Transport 8 trên biển Java khiến 6 người thiệt mạng, 108 người được cứu và 129 người vẫn đang mất tích. Kể từ khi xảy ra tai nạn, con tàu đã dịch chuyển khoảng 450 m dưới tác động của dòng nước và hiện nằm ở khu vực có độ sâu khoảng 29 m.

Theo Reuters