Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhận định Hiệp định khung kinh tế số ASEAN (DEFA) sẽ mở ra cơ hội lớn để khai thác tiềm năng kinh tế số của khu vực, hướng tới quy mô lên tới 2.000 tỷ USD vào năm 2030.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Philippines (PICC) ở thủ đô Manila ngày 17/11, Tổng thống Prabowo nhấn mạnh tiềm năng phát triển to lớn của các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế số.

Theo nhà lãnh đạo Indonesia, DEFA là cơ hội quan trọng để tạo động lực tăng trưởng trong tương lai, đồng thời khai mở thị trường kinh tế số ASEAN có quy mô tiềm năng 2.000 tỷ USD vào năm 2030. Hiệp định được kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp, mở rộng triển vọng việc làm và tạo thêm cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ trong khu vực.

DEFA được các nước thành viên ASEAN chính thức ký kết tại Manila ngày 14/11, trong khuôn khổ Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AECC). Đây là khuôn khổ hợp tác về kinh tế số do Indonesia đề xuất trong năm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2023.

Philippines đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 từ ngày 15-17/11/2026. Hội nghị là diễn đàn để lãnh đạo các nước thành viên trao đổi biện pháp tăng cường hợp tác khu vực, đồng thời giải quyết những thách thức đang nổi lên ở cấp độ khu vực và toàn cầu.