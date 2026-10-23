Indonesia: Khói mù ảnh hưởng gần 2.800 chuyến bay

Sân bay vắng bóng hành khách giữa màn khói mù dày đặc do cháy rừng tại khu vực Palangka Raya, Trung Kalimantan, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 23/10, Cục trưởng Hàng không thuộc Bộ Giao thông Indonesia Lukman F. Laisa Cục trưởng Hàng không thuộc Bộ Giao thông Indonesia Lukman F. Laisa cho biết, theo số liệu cập nhật đến ngày 21/10, trong số các chuyến bay bị ảnh hưởng có 1.170 chuyến chậm giờ, 1.544 chuyến bị hủy hoặc hoãn, 25 chuyến chuyển hướng sang sân bay khác, 6 chuyến quay lại sân bay xuất phát và 30 chuyến được điều chỉnh bay sớm hơn. Ông Lukman nhấn mạnh mọi điều chỉnh lịch bay đều nhằm bảo đảm an toàn. Khi tầm nhìn chưa đáp ứng mức tối thiểu cho hoạt động khai thác, các chuyến bay sẽ không được phép cất hoặc hạ cánh.

Ảnh hưởng của khói mù hiện lan rộng tại Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Maluku, Bắc Maluku, Papua và Đông Nusa Tenggara. Nhiều sân bay như Supadio ở Pontianak, Iskandar ở Pangkalan Bun, Sultan Mahmud Badaruddin II ở Palembang và Sultan Thaha ở Jambi đã bị ảnh hưởng do tầm nhìn suy giảm.

Bộ Giao thông Indonesia yêu cầu các sân bay tại khu vực bị ảnh hưởng duy trì quy trình khai thác trong điều kiện tầm nhìn thấp, phối hợp với AirNav Indonesia và Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin cho hành khách.

Các hãng hàng không đã chủ động hủy thêm 40 chuyến dự kiến trong giai đoạn 22-25/10 trên một số đường bay đi và đến Pangkalan Bun, Sampit, Ketapang và Singkawang. Bộ Giao thông khuyến cáo hành khách theo dõi thông tin qua các kênh chính thức của hãng hàng không và sân bay, do lịch bay có thể tiếp tục thay đổi tùy tình hình thời tiết và tầm nhìn.

Khói mù từ các đám cháy rừng bao phủ tại khu vực Palangka Raya, Trung Kalimantan, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trước đó ngày 22/10, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố chính phủ nước này sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bị phát hiện nhiều lần vi phạm quy định và góp phần gây ra các vụ cháy rừng.

Tổng thống Prabowo cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra những doanh nghiệp bị nghi vi phạm quy định về quản lý đất đai và phòng, chống cháy rừng. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy một số doanh nghiệp có dấu hiệu tái phạm nhiều lần. Trong đó, một doanh nghiệp bị nghi có liên quan đến tới 19 vụ cháy rừng.

Nhấn mạnh quan điểm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Tổng thống Prabowo khẳng định chính phủ sẽ không do dự trong việc thu hồi giấy phép kinh doanh của những doanh nghiệp không tuân thủ quy định. Ông cho biết một số doanh nghiệp đang bị điều tra thuộc sở hữu nước ngoài và tên các doanh nghiệp này sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Nhà lãnh đạo Indonesia tuyên bố mọi doanh nghiệp hoạt động tại nước này đều phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với môi trường, bất kể quốc gia xuất xứ.

Tổng thống Prabowo đồng thời kêu gọi tăng cường giám sát hoạt động quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm rừng và các đồn điền được quản lý có trách nhiệm, góp phần mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.