Indonesia khai trương hệ thống thanh toán bù trừ đồng nhân dân tệ

Đồng tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ tại ngân hàng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Indonesia vừa chính thức khánh thành và đưa vào vận hành hệ thống thanh toán bù trừ đồng nhân dân tệ (NDT), đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác tài chính với Trung Quốc và nỗ lực mở rộng sử dụng các đồng tiền ngoài USD trong giao dịch thương mại quốc tế.

Sáng kiến được kỳ vọng giúp doanh nghiệp hai nước thanh toán trực tiếp bằng NDT, giảm phụ thuộc vào đồng tiền trung gian và hạn chế tác động từ những biến động tỷ giá. Lễ khai trương diễn ra ngày 12/11 tại Ngân hàng Trung ương Indonesia, với sự tham dự của khoảng 100 đại diện đến từ các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức tài chính của hai nước. Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) chi nhánh Jakarta được chỉ định làm Ngân hàng Thanh toán bù trừ đồng NDT (RMB Clearing Bank) tại Indonesia.

Phát biểu tại sự kiện, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia Destry Damayanti cho biết việc đưa vào hoạt động Ngân hàng Thanh toán bù trừ đồng NDT, cùng với cơ chế giao dịch bằng đồng nội tệ được cải thiện, sẽ giúp doanh nghiệp hai nước thực hiện thanh toán thương mại trực tiếp bằng NDT. Điều này góp phần giảm sự phụ thuộc vào các đồng tiền trung gian, hỗ trợ ổn định tỷ giá và tăng khả năng chống chịu của kinh tế khu vực trước những cú sốc bên ngoài.

Đến nay, 12 ngân hàng trong nước và nước ngoài đã tham gia hệ thống thanh toán bù trừ đồng NDT với tư cách ngân hàng giao dịch ngoại tệ được chỉ định, trong đó có Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Mandiri và Ngân hàng Negara Indonesia. Hạ tầng phục vụ hoạt động giao dịch và thanh toán liên quan đã được hoàn thiện.

Bộ trưởng Điều phối kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto đánh giá Trung Quốc là một trong những nguồn cung hàng nhập khẩu phi dầu khí lớn nhất của Indonesia. Vì vậy, việc mở rộng thanh toán bằng các đồng tiền không phải USD sẽ góp phần giảm áp lực đối ngoại đối với nền kinh tế nước này.

Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc Zhang Hui cho rằng Ngân hàng Thanh toán bù trừ đồng NDT tại Indonesia sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới cung cấp dịch vụ NDT toàn cầu của ngân hàng. Ngân hàng Trung Quốc sẽ tập trung phát triển 4 lĩnh vực gồm thanh toán xuyên biên giới, tài trợ vốn, tài chính xanh và đổi mới tài chính, qua đó nâng cao hiệu quả thanh toán và đa dạng hóa các sản phẩm tài chính bằng NDT.

Ông Zhang cho hay ngân hàng sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính cho các lĩnh vực phù hợp với tầm nhìn “Indonesia Vàng 2045”, trong đó có chế biến sâu khoáng sản, hạ tầng năng lượng, sản xuất tiên tiến, kinh tế số và chuyển đổi xanh, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế thực của Indonesia.

Việc đưa Ngân hàng Thanh toán bù trừ đồng NDT vào hoạt động là bước tiếp theo trong quá trình mở rộng hợp tác tài chính giữa Indonesia và Trung Quốc. Trước đó, hai nước đã triển khai cơ chế thanh toán bằng đồng nội tệ từ năm 2021; ký thỏa thuận khung về giao dịch nội tệ và gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương năm 2025; kết nối thanh toán mã QR xuyên biên giới.

Trong năm 2026, Indonesia cũng đã phát hành trái phiếu Panda - trái phiếu định giá bằng NDT được phát hành tại Trung Quốc bởi chủ thể nước ngoài. Hợp tác tài chính giữa hai nước ngày càng mở rộng cả về quy mô và chiều sâu, tạo nền tảng hỗ trợ nâng cấp quan hệ kinh tế và thương mại song phương. Trung Quốc đã duy trì vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Indonesia trong 13 năm liên tiếp, đồng thời là một trong 3 nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất của nước này trong 10 năm liên tiếp.

Việc thiết lập hệ thống thanh toán bù trừ đồng NDT được kỳ vọng tạo thêm thuận lợi cho doanh nghiệp Indonesia và Trung Quốc trong giao dịch thương mại và đầu tư, đồng thời mở rộng các lựa chọn thanh toán quốc tế của Indonesia trong bối cảnh nước này đẩy mạnh đa dạng hóa quan hệ kinh tế và giảm thiểu rủi ro từ biến động tài chính toàn cầu.