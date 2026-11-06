Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Jordan (JFA) chính thức thông báo hủy trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển nước này và Indonesia, dự kiến diễn ra vào ngày 13/11. Đáng chú ý, quyết định hủy trận đấu được đưa ra theo đề nghị từ phía PSSI.

Indonesia hủy trận đấu với Jordan trong tháng 11.

Trong thông báo trên trang chủ, JFA cho biết: “Trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Jordan và Indonesia đã bị hủy theo đề nghị của Liên đoàn Bóng đá Indonesia. Phía Indonesia cũng đã gửi lời xin lỗi vì không thể tham dự trận đấu”.

JFA khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm những phương án phù hợp nhằm bảo đảm công tác chuẩn bị cho đội tuyển Jordan. Tuy nhiên, việc lựa chọn đối thủ thay thế trong thời gian ngắn gặp nhiều khó khăn do phần lớn các đội tuyển đã có lịch thi đấu trong đợt FIFA Days tháng 11.

“Liên đoàn Bóng đá Jordan tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển quốc gia, dù phần lớn các đội tuyển khác đã có lịch thi đấu giao hữu trong cùng đợt tập trung quốc tế. Trận giao hữu giữa đội tuyển Jordan và Australia vào tối 17/11 tại sân vận động quốc tế Amman vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, không có bất kỳ thay đổi nào”, JFA xác nhận.

Sau khi thông tin hủy trận đấu được công bố, Chủ tịch PSSI Erick Thohir đã lên tiếng giải thích về quyết định của Liên đoàn Bóng đá Indonesia. Theo ông Erick Thohir, tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông đang diễn biến phức tạp nên PSSI không muốn mạo hiểm đưa các cầu thủ sang Jordan thi đấu.

“Mọi chuyện khá phức tạp. Chúng ta đều biết tình hình tại Trung Đông hiện không hề dễ dàng. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn luôn là sự an toàn của các cầu thủ”, ông Erick Thohir chia sẻ với truyền thông Indonesia.

Bên cạnh vấn đề an ninh, Chủ tịch PSSI cũng cho rằng việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) điều chỉnh lịch tổ chức Asian Cup 2027 đã ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Indonesia. Trước đó, đội bóng xứ Vạn đảo dự kiến sử dụng các trận giao hữu trong tháng 11 để kiểm tra lực lượng và hoàn thiện chiến thuật trước khi bước vào giải vô địch châu Á.

Tuy nhiên, Asian Cup 2027 đã được điều chỉnh từ đầu năm sang cuối tháng 12/2027, khiến kế hoạch chuẩn bị ban đầu của Indonesia phải thay đổi. “AFC đã hoãn giải vô địch châu Á. Vì vậy, tình hình trong tháng 11 này trở nên khá bất định, khi các trận đấu không còn đóng vai trò là màn khởi động cho giải đấu của AFC nữa”, ông Erick Thohir giải thích.

Ngoài trận gặp Jordan, đội tuyển Indonesia trước đó còn dự kiến thi đấu giao hữu với Kuwait vào ngày 17/11. Tuy nhiên, Chủ tịch PSSI cho biết cuộc đối đầu này mới dừng ở giai đoạn đàm phán và chưa được xác nhận chính thức. Như vậy, kế hoạch thi đấu quốc tế của Indonesia trong tháng 11 đã bị ảnh hưởng đáng kể. Sau khi hủy chuyến làm khách tại Jordan, thầy trò HLV John Herdman vẫn chưa có đối thủ cho đợt FIFA Days sắp tới.

Theo truyền thông Indonesia, PSSI đang xem xét một số phương án thay thế để duy trì hoạt động của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, việc tìm kiếm đối thủ giao hữu vào thời điểm này không đơn giản bởi nhiều đội tuyển đã hoàn tất lịch thi đấu.

Trước tình hình trên, Chủ tịch PSSI Erick Thohir cho biết sẽ giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch mới cho Ban Đội tuyển quốc gia và HLV trưởng John Herdman.“Chúng tôi vẫn đang chờ xem phương án tiếp theo sẽ như thế nào. Ban Đội tuyển quốc gia và HLV John Herdman sẽ cùng thảo luận để xây dựng kế hoạch B”, ông Erick Thohir cho biết.