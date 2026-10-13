Indonesia huy động thêm nguồn lực đối phó cháy rừng, khói mù xuyên biên giới

Khói từ các đám cháy rừng bao phủ tại khu vực Palangka Raya, tỉnh Trung Kalimantan, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tại cuộc họp với các cơ quan chức năng Indonesia ngày 13/10, Tổng thống Prabowo khẳng định sẵn sàng cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để tăng cường hoạt động chữa cháy. Thông cáo của cơ quan truyền thông chính phủ dẫn lời ông nhấn mạnh đây là ưu tiên hàng đầu và tình hình cần được giải quyết ngay lập tức.

Mùa cháy rừng hiện nay tại Indonesia được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong 11 năm, trong bối cảnh hiện tượng El Niño làm gia tăng nguy cơ cháy. Khói mù đã khiến số ca mắc bệnh đường hô hấp tại Indonesia tăng mạnh, đồng thời làm chất lượng không khí tại Singapore và Malaysia suy giảm nghiêm trọng. Một số bang của Malaysia đã phải đóng cửa trường học trong những tuần gần đây.

Theo cổng thông tin Fire Emissions Watch thuộc Cơ quan Giám sát khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU), lượng khí thải từ các đám cháy tại Indonesia đứng đầu thế giới trong một tháng qua, chiếm gần một nửa tổng lượng phát thải toàn cầu trong 7 ngày gần nhất.

Malaysia và Singapore đã đề nghị hỗ trợ Indonesia kiểm soát các đám cháy. Tuy nhiên, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị Indonesia Dudung Abdurachman cho biết Jakarta chưa thảo luận về kế hoạch tiếp nhận viện trợ nước ngoài hoặc tuyên bố tình trạng thảm họa cấp quốc gia. Ông khẳng định Indonesia vẫn có đủ khả năng tự xử lý tình hình.

Trước tình trạng khói mù lan rộng, các ngoại trưởng ASEAN dự kiến thảo luận về vấn đề ô nhiễm khói mù xuyên biên giới tại cuộc họp vào tháng tới. Trong khi đó, những phát biểu của các quan chức Indonesia và Malaysia về trách nhiệm đối với tình trạng ô nhiễm đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước.

Ông Syahganda Nainggolan, người đứng đầu Cơ quan Truyền thông Chính phủ Indonesia, đã phản bác một số chỉ trích nhằm vào Jakarta, cho rằng các khu rừng Indonesia cũng góp phần cung cấp ôxy cho Singapore và Malaysia. Đáp lại, ông Andrew Chen Kah Eng, lãnh đạo chi nhánh bang Johor của liên minh cầm quyền Pakatan Harapan tại Malaysia, cho rằng Indonesia phải chịu trách nhiệm về tình trạng khói mù do hoạt động của con người gây ra, ảnh hưởng đến cả người dân trong nước và các quốc gia láng giềng.

Theo số liệu của Bộ Y tế Indonesia, tính đến hết ngày 12/10, tổng số ca mắc bệnh đường hô hấp liên quan đến cháy rừng tại 7 tỉnh của nước này đã lên tới 277.075 ca, tăng hơn gấp đôi so với mức 113.336 ca ghi nhận ngày 9/9.

Trong khi đó, số liệu chính thức về diện tích đất bị cháy chưa được cập nhật kể từ tháng 7, thời điểm nhà chức trách ghi nhận khoảng 202.000 ha bị thiêu rụi. Bộ Lâm nghiệp Indonesia cho biết cần thêm thời gian để xác minh số liệu mới nhất.

Tình trạng cháy rừng kéo dài không chỉ gây thiệt hại cho hệ sinh thái mà còn làm gia tăng nguy cơ sức khỏe cộng đồng và ảnh hưởng đến chất lượng không khí trên phạm vi khu vực, đặt ra yêu cầu cấp bách về phối hợp ứng phó giữa Indonesia và các nước ASEAN.