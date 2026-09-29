Indonesia huy động hơn 2.000 nhân lực bảo đảm an ninh trận Việt Nam-Thái Lan

Cảnh sát Cơ động Indonesia (Brimob) trên đường phố Bandung. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ tỉnh Tây Java, Indonesia, hơn 2.000 nhân lực thuộc các lực lượng cảnh sát, quân đội và các đơn vị liên quan đã được bố trí trong phương án bảo đảm an ninh cho các trận đấu FIFA ASEAN Cup 2026 tại sân Si Jalak Harupat, huyện Bandung, tỉnh Tây Java, trong đó có hai trận đấu bảng B diễn ra chiều và tối 29/9 lần lượt giữa Philippines và Pakistan cùng trận Việt Nam đối đầu Thái Lan.

Cảnh sát tỉnh Tây Java cho biết phương án bảo vệ tại sân được chia thành 4 vòng, từ khu vực khán đài, bên trong sân, khu vực bên ngoài đến các tuyến tiếp cận sân vận động.

Tại vòng 1, lực lượng an ninh của sân chịu trách nhiệm chính về tình hình bên trong và có sự hỗ trợ của cảnh sát khi phát sinh tình huống cần xử lý. Các vòng còn lại được bố trí lực lượng phù hợp với đặc điểm và yêu cầu của từng khu vực.

Cùng với bảo vệ bên trong sân, cảnh sát Tây Java triển khai phương án điều tiết giao thông trên các tuyến đường dẫn tới Si Jalak Harupat.

Theo quan sát của phóng viên TTXVN, trên trục Kopo-Soreang, tuyến đường chính kết nối thành phố Bandung với sân vận động, gần 200 nhân lực được bố trí tại 6 khu vực kiểm soát.

Các biện pháp gồm phân luồng, kiểm soát và điều hướng giao thông nhằm duy trì lưu thông, đồng thời tổ chức hộ tống xe chở cầu thủ và người hâm mộ khi cần thiết.

Xe đặc chủng của cảnh sát túc trực bên ngoài sân Si Jalak Harupat. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Cảnh sát Tây Java cho biết việc điều chỉnh giao thông nhằm hạn chế ùn tắc khi lượng khán giả đổ về sân. Lực lượng chức năng cũng xây dựng phương án xử lý các nguy cơ có thể phát sinh trong thời gian diễn ra giải đấu, như tội phạm đường phố, gây rối và va chạm giữa các nhóm cổ động viên.

Ngoài khu vực thi đấu, lực lượng chức năng còn bố trí bảo vệ tại các khách sạn nơi các đội tuyển lưu trú, trong đó có Pullman Bandung Grand Central, Crown Plaza, Trans Luxury và Hilton Bandung.

Trước đó, 125 nhân lực thuộc cảnh sát thành phố Bandung đã được bố trí tại 4 địa điểm tập luyện của các đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Cảnh sát Tây Java cũng phối hợp với lực lượng cảnh sát phụ trách Jakarta và khu vực lân cận (Polda Metro Jaya) để bảo đảm an toàn cho các đội tuyển trong quá trình di chuyển giữa Jakarta và Tây Java.

Theo Giám đốc Cảnh sát giao thông Polda Jabar Reydian Kokrosono, lực lượng chức năng đánh giá tình hình hằng ngày để điều chỉnh phương án và ưu tiên các điểm cần bảo đảm an ninh, giao thông.

Riêng trong ngày 29/9, sân Si Jalak Harupat tổ chức hai trận thuộc bảng B, gồm trận Philippines gặp Pakistan lúc 16h và trận Việt Nam đối đầu Thái Lan lúc 19h30. Đây là lượt trận thứ hai của bảng, sau khi Thái Lan thắng Pakistan 4-0 và Việt Nam thắng Philippines 1-0 ngày 26/9.

Trước khi giải đấu khởi tranh, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) và Cảnh sát Tây Java đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại sân Si Jalak Harupat, bao gồm điều kiện sân bãi, hệ thống bảo vệ và sự phối hợp giữa các lực lượng.

Cảnh sát Tây Java cho biết phương án bảo vệ có thể được điều chỉnh và bổ sung nhân lực tùy diễn biến thực tế.

Sân Si Jalak Harupat có sức chứa hơn 27.100 chỗ ngồi và từng được sử dụng tại ASIAD 2018 và FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023. Tại giải U-17 thế giới, đây là một trong 4 sân được FIFA lựa chọn tổ chức các trận vòng bảng và vòng 1/8. Sân cũng từng đăng cai các trận đấu thuộc AFC Cup.

Bên cạnh công tác an ninh và giao thông, các phương án bảo đảm hạ tầng thiết yếu cũng được triển khai.

Công ty điện lực PLN tỉnh Tây Java cho biết đã bố trí gần 100 nhân lực, 3 trạm biến áp di động, 5 hệ thống UPS và 2 máy phát điện dự phòng tại sân Si Jalak Harupat nhằm duy trì nguồn điện liên tục cho các khu vực quan trọng./.